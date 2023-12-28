produktet er lett å bruke. gir en clean shave uten å gjøre vondt eller gi meg utslett. forhold til philips andre one blade så kan denne bøyes litt mere på bladet som er bra, eneste er at føler den ikke beveger seg nok forhold til at det står 360 på boksen. den bøyer seg ikke så mye side til side som jeg ønsker. men opp og ned er perfekt. produktet har lang batteritid og er behagelig i hånden. liker at den har indikasjon på batteritid slik at det er lett å vite når en burde lade den til neste gang. om en skal shave nede er det smart med den beskyteren mot huden slik at det ikke blir noe skade en ikke vil. den funker bra. boksen er passe stor lett å få med seg. skulle jeg sagt noe negativt om den så er det at det ikke er eltt å få plass til alle ekstra bitene i boksen. alt i alt er dette et fint og gjennomført produkt som kommer til å treffe bra hos menge. vet ikke om det er bra nok til at andre som har andre one blade kommer til å bytte men dette er definitivt en ny generasjon av one blade.