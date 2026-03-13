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PerfectCare 7000-serien Strykejern med dampstasjon
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PSG7014/10
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EDC UKCA - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN
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Hvordan avkalker jeg Philips-strykejernet med dampgenerator?
Hvordan rengjør jeg strykesålen på Philips-strykejernet med dampgenerator
Slik rengjør du vannbeholderen til Philips-strykejernet med dampgenerator
Philips-strykejernet med dampgenerator produserer ikke damp
Strykebrettet mitt er vått og det er vann på gulvet
Det blå lyset blinker på Philips-strykejernet med dampgenerator
Philips-strykejernet med dampgenerator varmes ikke opp lenger
Vann/damp lekker fra de-calc-knotten og under bunnen av Philips-strykejernet med dampgenerator
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