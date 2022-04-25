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Utgått
Rask og kraftig
PerfectCare 7000-serien er utformet for å være praktisk og komfortabel. Enkel å håndtere med avtakbar vannbeholder og kraftig damp for å oppnå flotte resultater raskere. Vi garanterer ingen brannskader på alle plagg som kan strykes, takket være OptimalTEMP.
Trykk på opptil 7 bar
Dampstøt på opptil 450 g
Avtakbar vannbeholder på 1,8 liter
Bærelås
Selv om du driver med flere ting samtidig eller blir distrahert, kommer du aldri til å lage svimerker på klærne dine. Takket være OptimalTEMP-teknologien garanterer vi at dette strykejernet med dampgenerator ikke vil gi svimerker på strykbare stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.
Hopp over et trinn i en den ukentlige strykerutinen. Du trenger ikke å sortere klesvasken eller endre innstillinger og vente til temperaturen endres lenger. Takket være OptimalTemp kan du stryke alt fra dongeribukser til ømfintlige silkeplagg uten å justere temperaturen. Den gjør det automatisk og umiddelbart for deg.
Når du skal fjerne skrukker, kan du stole på at dampen gjør jobben for deg. Se skrukkene forsvinne når du bruker et ekstra dampstøt der du trenger det. Og det er perfekt når du vil dampe vertikalthengende gardiner eller friske opp klær.
Priser
4.5
av 5
77
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Hellsbells
25/04/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
7000 series
Excellent iron. A bit pricey but well worth it, will never buy another brand
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron
Queenytje
20/12/2022
België
Bekreftet kjøper
Superhandige stoomgenerator
Had er eentje al van Philips die jaren mee gegaan is. Deze is veel lichter dan mijn vorige. Je hoeft ook niks in te stellen. Ik ben er super tevreden over. Strijkresultaat is heel goed. Je strijk is heel vlug gedaan. Kan met gewoon kraantjeswater en is niet zo duur in filters dan mijn vorige want hij heeft zo geen filter meer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
beyhansfruit
30/06/2022
Nederland
Helpende hand
Ik heb nooit gedacht dat ik strijken ooit leuk zou vinden. dankzij deze hulp in de huishouding zie ik er niet meer tegenop om te strijken. Zo klaar en zonder belasting van mijn pols en schouder. Top product!!’
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
spar opp til 30 % energi basert på IEC 603311, sammenlignet med FastCare Compact ved maks. temp