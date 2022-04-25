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  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig
  • Rask og kraftig

Utgått

PerfectCare 7000-serienStrykejern med dampstasjon

PSG7014/10

4.5

| (77) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet

1 pris

Rask og kraftig

PerfectCare 7000-serien er utformet for å være praktisk og komfortabel. Enkel å håndtere med avtakbar vannbeholder og kraftig damp for å oppnå flotte resultater raskere. Vi garanterer ingen brannskader på alle plagg som kan strykes, takket være OptimalTEMP.

Se alle fordeler

med stor, avtakbar vannbeholder

Rask og kraftig

  • Trykk på opptil 7 bar

  • Dampstøt på opptil 450 g

  • Avtakbar vannbeholder på 1,8 liter

  • Bærelås

Garantert ingen svimerker

Garantert ingen svimerker

Selv om du driver med flere ting samtidig eller blir distrahert, kommer du aldri til å lage svimerker på klærne dine. Takket være OptimalTEMP-teknologien garanterer vi at dette strykejernet med dampgenerator ikke vil gi svimerker på strykbare stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.

Ingen innstillinger å endre

Ingen innstillinger å endre

Hopp over et trinn i en den ukentlige strykerutinen. Du trenger ikke å sortere klesvasken eller endre innstillinger og vente til temperaturen endres lenger. Takket være OptimalTemp kan du stryke alt fra dongeribukser til ømfintlige silkeplagg uten å justere temperaturen. Den gjør det automatisk og umiddelbart for deg.

Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker

Når du skal fjerne skrukker, kan du stole på at dampen gjør jobben for deg. Se skrukkene forsvinne når du bruker et ekstra dampstøt der du trenger det. Og det er perfekt når du vil dampe vertikalthengende gardiner eller friske opp klær.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

77

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

25/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

7000 series

Excellent iron. A bit pricey but well worth it, will never buy another brand

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron

20/12/2022

België

België

Bekreftet kjøper

Superhandige stoomgenerator

Had er eentje al van Philips die jaren mee gegaan is. Deze is veel lichter dan mijn vorige. Je hoeft ook niks in te stellen. Ik ben er super tevreden over. Strijkresultaat is heel goed. Je strijk is heel vlug gedaan. Kan met gewoon kraantjeswater en is niet zo duur in filters dan mijn vorige want hij heeft zo geen filter meer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

30/06/2022

Nederland

Nederland

Helpende hand

Ik heb nooit gedacht dat ik strijken ooit leuk zou vinden. dankzij deze hulp in de huishouding zie ik er niet meer tegenop om te strijken. Zo klaar en zonder belasting van mijn pols en schouder. Top product!!’

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. spar opp til 30 % energi basert på IEC 603311, sammenlignet med FastCare Compact ved maks. temp