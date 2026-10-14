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Utgått

Bærbar DVD-spiller

PET716/12

5

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

DVD- og DivX®-filmer på farten

Len deg tilbake, slapp av og se film når du er på farten med TFT LCD-skjermen til Philips PET716 på 7". Gled deg over DVD-, DivX®- og MPEG4-filmer, MP3-CD og CD. Se på JPEG-bildene dine når som helst og hvor som helst.

Se alle fordeler

DVD- og DivX®-filmer på farten

  • 17,8 cm (7") widescreen LCD

  • DivX-avspilling

Nyt filmer i 16:9 widescreen-format

Nyt filmer i 16:9 widescreen-format

Vis og del filmer og digitale bilder med venner og familie. Widescreen-sideforholdet 16:9 er standard for digital universell TV og HDTV. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper øverst og nederst i bildet og uten tap av kvalitet som stammer fra skalering, noe som endrer et bilde slik at det passer til en skjerm med en annen størrelse.

Spiller av MP3-CD-, CD- og CD-RW-musikk

MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. Én CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer

Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer

Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PET716 Lecteur de DVD portable

Bruksdato 2026-10-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PET716 Lecteur de DVD portable

Bruksdato 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Fordeler

Werkt op al mn DVD's supergoed

Ulemper

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler

Bruksdato 2018-12-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler

Bruksdato 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler

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  • Tidlig tilgang til salg.
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