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Utgått
DVD- og DivX®-filmer på farten
Len deg tilbake, slapp av og se film når du er på farten med TFT LCD-skjermen til Philips PET716 på 7". Gled deg over DVD-, DivX®- og MPEG4-filmer, MP3-CD og CD. Se på JPEG-bildene dine når som helst og hvor som helst.
17,8 cm (7") widescreen LCD
DivX-avspilling
Vis og del filmer og digitale bilder med venner og familie. Widescreen-sideforholdet 16:9 er standard for digital universell TV og HDTV. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper øverst og nederst i bildet og uten tap av kvalitet som stammer fra skalering, noe som endrer et bilde slik at det passer til en skjerm med en annen størrelse.
MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. Én CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.
Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.
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5.0
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PET716 Lecteur de DVD portable
Bruksdato 2026-10-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PET716 Lecteur de DVD portable
Bruksdato 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Fordeler
Werkt op al mn DVD's supergoed
Ulemper
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler
Bruksdato 2018-12-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler
Bruksdato 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PET716 Draagbare DVD-speler