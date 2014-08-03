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Utgått

Original-radio

ORD7105C/00

3

| (1) Omtale

Den originale radioen

La denne Philips Original-radioen gjøre lydopplevelsen komplett. Den har en design som minner om den ikoniske Philips-radioen fra 1955, og den spiller av og lader iPod og iPhone og har en stereo FM-tuner.

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Den originale radioen

  • Krem

  • Dokkingstasjon for iPod/iPhone

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet

Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

1

Omtale

5
4
2
1

03/08/2014

Nederland

Nederland

Het idee achter het toestel is goed.

Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.

Denne omtalen gjelder ORD7105C Original-radio

Denne omtalen gjelder ORD7105C Original-radio

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