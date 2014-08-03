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Utgått
ORD7105C/00
Den originale radioen
La denne Philips Original-radioen gjøre lydopplevelsen komplett. Den har en design som minner om den ikoniske Philips-radioen fra 1955, og den spiller av og lader iPod og iPhone og har en stereo FM-tuner.
Krem
Dokkingstasjon for iPod/iPhone
Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.
3.0
av 5
1
Omtale
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Denne omtalen gjelder ORD7105C Original-radio
Denne omtalen gjelder ORD7105C Original-radio