ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe

Nose trimmer series 3000Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

NT3650/16

3.8
| (279) Anmeldelser
Maksimal komfort, uten å nappe
Nesehårstrimmerserien 3000 fra Philips fjerner skånsomt uønsket nese- og ørehår. Den nye PrecisionTrim-teknologien og Protection Guard-systemet er utformet for å gi en enkel og effektiv trimming uten at du må dra og nappe.
Se alle fordeler

Trim hår i nesen, i ørene og på øyenbrynene med maksimal komfort

Maksimal komfort, uten å nappe

  • Maksimal komfort, uten å nappe

  • Protective Guard-system

  • Kan vaskes, AA-batteri

  • To øyenbrynkammer, etui

Trim hår i nesen, i ørene og på øyebrynene på en skånsom måte

Trim hår i nesen, i ørene og på øyebrynene på en skånsom måte

Du kan enkelt nå og fjerne uønsket nese- og ørehår på en effektiv måte. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks. For øyenbryn skyver du en av de to kammene (3 og 5 mm) inn i sporene og trimmer med et lett trykk som beveger seg mot hårveksten, for å få en jevn øyenbrynstrimm i lengden du ønsker.

Enkel, effektiv trimming uten napp eller kutt

Enkel, effektiv trimming uten napp eller kutt

En nese-, øre- og øyenbrynstrimmer konstruert for sikkerhet og komfort, Protective Guard-systemet dekker bladene slik at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også laget for å få klipt alle hårene uten å nappe eller kutte.

Uanstrengt trimming fra alle vinkler

Uanstrengt trimming fra alle vinkler

Vår nyskapende, tosidige presisjonstrimmer kutter raskt og enkelt fra alle vinkler og i alle retninger.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

279

Anmeldelser

15/07/2023

Norge

Norge

Veldig bra

Gjør en god jobb kommer lett til og er enkel å bruke

Fordeler

Lett og enkel. Efektiv

Ulemper

Ingen så langt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

05/09/2020

Norge

Norge

Tar hårene effektivt uten å kutte deg

Produktet gjør jobben det skal: Kutter hårene effektivt, uten å skade huden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

18/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great compact trimmer

Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.