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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
NT3650/16
Maksimal komfort, uten å nappe
Protective Guard-system
Kan vaskes, AA-batteri
To øyenbrynkammer, etui
Du kan enkelt nå og fjerne uønsket nese- og ørehår på en effektiv måte. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks. For øyenbryn skyver du en av de to kammene (3 og 5 mm) inn i sporene og trimmer med et lett trykk som beveger seg mot hårveksten, for å få en jevn øyenbrynstrimm i lengden du ønsker.
En nese-, øre- og øyenbrynstrimmer konstruert for sikkerhet og komfort, Protective Guard-systemet dekker bladene slik at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også laget for å få klipt alle hårene uten å nappe eller kutte.
Vår nyskapende, tosidige presisjonstrimmer kutter raskt og enkelt fra alle vinkler og i alle retninger.
3.8
av 5
279
Anmeldelser
Siler
15/07/2023
Norge
Veldig bra
Gjør en god jobb kommer lett til og er enkel å bruke
Fordeler
Lett og enkel. Efektiv
Ulemper
Ingen så langt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Thoand97
05/09/2020
Norge
Tar hårene effektivt uten å kutte deg
Produktet gjør jobben det skal: Kutter hårene effektivt, uten å skade huden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Cybervault
18/12/2025
United Kingdom
Great compact trimmer
Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs