NA547/07
Friter, grill, bak og dampkok!
Gled deg over alt fra skymyke bao-boller og gyllen sprø kylling til appetittvekkende laks. Få tilgang til en verden av nye teksturer med Philips Airfryer 5000-serien med damp.Se alle fordeler
Myke dumplings, knasende grønnsaker og smakfull fisk, alle laget i vår airfryer med steam-funksjon. Den tilfører den perfekte mengden damp uten å gjøre maten myk, og beholder opptil 87 % av næringsstoffene.****
Nå kan du få det beste fra begge verdener. Airfry og steam samtidig for en gyllen og knasende utside og en saftig, myk innside. Perfekt for gylne kanelboller, brød med sprø skorpe, saftig kylling og episke grønnsaker. Si farvel til brent eller understekt mat.******
Fett i kurven gjøres mykere og er enklere å fjerne med vår automatiske SteamClean-funksjon.
Enten du bare har én ledig hånd eller trenger rask tilgang under matlagingen, gjør vår patenterte EasySlide Rail-teknologi******* det enklere enn noensinne å kontrollere, riste eller ha i ingredienser. Glidemekanismen er utformet for å gi maksimal komfort og sikkerhet, og glir jevnt og sikkert, slik at kurven forblir oppreist og stabil på sporene hele tiden. Sammenlignet med å plassere den varme kurven på benken, vil den redusere risikoen for brannskader, noe som skaper en tryggere og mer sømløs matlagingsopplevelse.
Si farvel til brent eller understekt mat. RapidAir Plus-teknologi med sin unike stjerneformede design gjør at varm luft kan sirkulere raskere rundt og gjennom ingrediensene***, noe som gir jevn tilberedning hver gang med opptil 90 % mindre fett.*
Steker opptil 1,4 kg grønnsaker, 10 kyllingklubber, 6 laksefileter eller 9 muffins.
Ikke mer gjetting: Se at maten tilberedes gjennom vinduet, og se når resultatet er perfekt.
Vårt nestegenerasjons belegg er PFAS-fritt: non-stick, robust, ripebestandig overflate og enkel å rengjøre.
Utforsk 21 tilberedningsmåter, fra baking og grilling til dampkoking og oppvarming. Innstillingene kan være så lave som 40 ℃ og så lenge som 24 timer for dehydrering og fermentering.
Over 10 000 deilige oppskrifter kun til din airfryer, med enkle trinnvise instruksjoner*****
Når det ikke er nødvendig å dampkoke, fjerner du bare beholderen for å spare plass på benken.
Tilbered opptil 50 % raskere og spar opptil 70 % energi når du lager mat med Philips Steam Airfryer i stedet for ovnen.**
Ingen bråkete forstyrrelser – få glede av samtaler eller musikk mens airfryeren dampkoker, griller og baker.
Opprinnelsesland
Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
Vekt og mål
Varighet
