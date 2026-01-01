Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Friter, grill, bak og dampkok! Friter, grill, bak og dampkok! Friter, grill, bak og dampkok!

      Philips Airfryer 5000-serien med damp og skinne 7,2 l. Airfryers

      NA547/07

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Friter, grill, bak og dampkok!

      Gled deg over alt fra skymyke bao-boller og gyllen sprø kylling til appetittvekkende laks. Få tilgang til en verden av nye teksturer med Philips Airfryer 5000-serien med damp.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Airfryer

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      Philips Airfryer 5000-serien med damp og skinne 7,2 l.
      - {discount-value}

      Philips Airfryer 5000-serien med damp og skinne 7,2 l.

      Airfryers

      total

      recurring payment

      Friter, grill, bak og dampkok!

      Dampkok, luftfriter eller prøv begge samtidig!

      • Dampteknologi for mer næringsstoffer
      • Steamfry-funksjon for sprø og saftig perfeksjon
      • Automatisk SteamClean-funksjon for enkel rengjøring
      • Førsteklasses skinne for enkel glidning
      • RapidAir Plus-teknologi for jevnt tilberedte måltider hver gang
      Mør, delikat konsistens med damp

      Mør, delikat konsistens med damp

      Myke dumplings, knasende grønnsaker og smakfull fisk, alle laget i vår airfryer med steam-funksjon. Den tilfører den perfekte mengden damp uten å gjøre maten myk, og beholder opptil 87 % av næringsstoffene.****

      Sprø på utsiden, saftig på innsiden – kraften til Steamfry

      Sprø på utsiden, saftig på innsiden – kraften til Steamfry

      Nå kan du få det beste fra begge verdener. Airfry og steam samtidig for en gyllen og knasende utside og en saftig, myk innside. Perfekt for gylne kanelboller, brød med sprø skorpe, saftig kylling og episke grønnsaker. Si farvel til brent eller understekt mat.******

      Rengjøring gjort enkelt

      Rengjøring gjort enkelt

      Fett i kurven gjøres mykere og er enklere å fjerne med vår automatiske SteamClean-funksjon.

      EasySlide Rail er utformet for sikrere og enklere uttrekking av kurv

      EasySlide Rail er utformet for sikrere og enklere uttrekking av kurv

      Enten du bare har én ledig hånd eller trenger rask tilgang under matlagingen, gjør vår patenterte EasySlide Rail-teknologi******* det enklere enn noensinne å kontrollere, riste eller ha i ingredienser. Glidemekanismen er utformet for å gi maksimal komfort og sikkerhet, og glir jevnt og sikkert, slik at kurven forblir oppreist og stabil på sporene hele tiden. Sammenlignet med å plassere den varme kurven på benken, vil den redusere risikoen for brannskader, noe som skaper en tryggere og mer sømløs matlagingsopplevelse.

      Stek raskere, alltid med perfekte resultater

      Stek raskere, alltid med perfekte resultater

      Si farvel til brent eller understekt mat. RapidAir Plus-teknologi med sin unike stjerneformede design gjør at varm luft kan sirkulere raskere rundt og gjennom ingrediensene***, noe som gir jevn tilberedning hver gang med opptil 90 % mindre fett.*

      Akkurat riktig størrelse for dine hverdagsbehov

      Akkurat riktig størrelse for dine hverdagsbehov

      Steker opptil 1,4 kg grønnsaker, 10 kyllingklubber, 6 laksefileter eller 9 muffins.

      Du trenger ikke å trekke ut kurven for å sjekke maten!

      Du trenger ikke å trekke ut kurven for å sjekke maten!

      Ikke mer gjetting: Se at maten tilberedes gjennom vinduet, og se når resultatet er perfekt.

      Keramisk belegg

      Keramisk belegg

      Vårt nestegenerasjons belegg er PFAS-fritt: non-stick, robust, ripebestandig overflate og enkel å rengjøre.

      En helt ny verden av variasjon

      En helt ny verden av variasjon

      Utforsk 21 tilberedningsmåter, fra baking og grilling til dampkoking og oppvarming. Innstillingene kan være så lave som 40 ℃ og så lenge som 24 timer for dehydrering og fermentering.

      Endeløs inspirasjon med HomeID-appen

      Endeløs inspirasjon med HomeID-appen

      Over 10 000 deilige oppskrifter kun til din airfryer, med enkle trinnvise instruksjoner*****

      Plassbesparende med avtakbar vannbeholder

      Plassbesparende med avtakbar vannbeholder

      Når det ikke er nødvendig å dampkoke, fjerner du bare beholderen for å spare plass på benken.

      Stek raskere, og spar tid og energi

      Stek raskere, og spar tid og energi

      Tilbered opptil 50 % raskere og spar opptil 70 % energi når du lager mat med Philips Steam Airfryer i stedet for ovnen.**

      Stille drift

      Stille drift

      Ingen bråkete forstyrrelser – få glede av samtaler eller musikk mens airfryeren dampkoker, griller og baker.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        2000 W
        Spenning
        220–240 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        Nei

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Metall
        Sekundært materiale
        Plast
        Farge
        Gull
        Kapasitet
        7,2 l
        Varmebestandig
        Ja
        Sklisikre føtter
        Ja
        Gjennomsiktig lokk
        Ja
        Grensesnitt
        Digitalt
        Ledningslengde
        1 m
        Ledningsoppbevaring
        Nei
        Hold varm-funksjon
        Ja
        Programmer
        12
        Stekemetode
        Fritering, steking, grilling, baking, tilberedning i én gryte, pannesteking, sautering, tilberedning av frossen mat, oppvarming, tining, tørking, risting, hold varm, langkoking, fermentering, confitering
        Antall kurver
        1
        Avtakbar kurv
        Ja
        Tidsramme
        0 min – 24 timer
        Temperaturområde
        40–200 °C
        Fjernkontroll
        Nei
        Teknologi
        Rapid Air Plus
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Automatisk avslåing
        Ja
        Justerbar termostat
        Ja
        Strømlys
        Ja
        Kaldt håndtak
        Ja
        Kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Temperaturindikator
        Ja
        Coolwall-kapsling
        Ja
        Maksimumstemperatur
        200 °C
        Tilknyttet tilbehør 1
        Grillsett
        Relatert tilbehør 2
        Sett til baking
        Keramisk belegg
        Ja
        Garanti
        2 år
        Ett eller to rom
        Enkelkurv
        Tilkoblingsmuligheter
        Nei

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        457 mm
        Produktbredde
        334 mm
        Produkthøyde
        320 mm
        Produktvekt
        8,9 kg
        Produktmål
        457 x 334 x 320 mm
        Emballasjelengde
        520 mm
        Emballasjebredde
        372 mm
        Emballasjehøyde
        370 mm
        Emballasjevekt
        2,2 kg
        Emballasjemål
        520 x 372 x 370 mm

      • Varighet

        Veske
        Bærekraftig emballasje
        Manuell
        100 % gjenvinnbar

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • *Sammenlignet med pommes frites som lages i en normal frityrsteker
      • **Basert på intern laboratoriemåling med Philips' airfryere som steker ett kyllingbryst (160 °C, ingen forvarme) eller én laksefilet (200 °C, ingen forvarme) kontra bruk av en ovn i A-klassen. Nøyaktige prosenter kan variere med produktet.
      • ***Sammenlignet med Philips Airfryer med RapidAir-teknologi
      • ****Ekstern laboratoriemåling, basert på vitamin C-innhold i brokkoli.
      • *****Antall oppskrifter kan variere etter land
      • ******Sammenligning basert på tilberedning av en hel kylling i 80 minutter med steam- og airfryingfunksjonen kontra airfryingfunksjonen
      • *******EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.