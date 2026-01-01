EasySlide Rail er utformet for sikrere og enklere uttrekking av kurv

Enten du bare har én ledig hånd eller trenger rask tilgang under matlagingen, gjør vår patenterte EasySlide Rail-teknologi******* det enklere enn noensinne å kontrollere, riste eller ha i ingredienser. Glidemekanismen er utformet for å gi maksimal komfort og sikkerhet, og glir jevnt og sikkert, slik at kurven forblir oppreist og stabil på sporene hele tiden. Sammenlignet med å plassere den varme kurven på benken, vil den redusere risikoen for brannskader, noe som skaper en tryggere og mer sømløs matlagingsopplevelse.