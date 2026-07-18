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Fri frakt fra 1000 NOK
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NA543/00
Dampteknologi for flere næringsstoffer
Dampstek-funksjon for sprø og saftig perfeksjon
Automatisk SteamClean-funksjon for enkel rengjøring
RapidAir Plus-teknologi for jevnt tilberedte måltider hver gang
Praktisk vindu
Myke dumplings, møre grønnsaker og saftig fisk, alt laget i vår airfryer med dampfunksjon. Den tilfører akkurat riktig mengde damp uten å gjøre maten bløt, og bevarer opptil 87 % av næringsstoffene.
Nå kan du få det beste fra to verdener. Luftstek og damp samtidig for en gyllen sprøhet på utsiden og saftig mørhet på innsiden. Perfekt for gylne kanelsnurrer, sprøstekte brød, saftig kylling og grønnsaker på et helt nytt nivå. Ingen flere svidde eller underkokte retter.
Fettoppbyggingen i kurven blir mykere og enklere å fjerne med vår automatiske SteamClean-funksjon.
5.0
av 5
13
Anmeldelser
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
Del av opprykk
Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
LorenaS
10/07/2026
Italia
Del av opprykk
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
GaiaB
30/06/2026
Italia
Del av opprykk
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en vanlig frityrkoker
Basert på intern labmåling, Philips Airfryers; tilberedning av kyllingbryst (160 °C uten forvarming) eller laksefilet (200 °C, uten forvarming) vs. bruk av en A-klasse ovn. Nøyaktige prosenter kan variere per produkt.
sammenlignet med Philips Airfryers med RapidAir-teknologi
Ekstern labmåling, basert på vitamin C-innhold i brokkoli.
Antall oppskrifter kan variere fra land til land
Sammenligning basert på tilberedning av en hel kylling i 80 minutter ved bruk av damp- og luftfriteringsfunksjon vs. luftfriteringsfunksjon