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  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!
  • Stek, grill, bak... og damp også!

Philips Airfryer 5000 med damp 7,2LPhilips Airfryer 5000 med damp 7,2L NA543/00

NA543/00

5
| (13) Anmeldelser
Stek, grill, bak... og damp også!
Nyt alt fra myke bao-boller, gyllen sprø kylling til saftig laks. Oppdag en verden av nye teksturer med Philips Airfryer 5000 Series med damp.
Se alle fordeler

Damp, stek eller prøv begge samtidig!

Stek, grill, bak... og damp også!

  • Dampteknologi for flere næringsstoffer

  • Dampstek-funksjon for sprø og saftig perfeksjon

  • Automatisk SteamClean-funksjon for enkel rengjøring

  • RapidAir Plus-teknologi for jevnt tilberedte måltider hver gang

  • Praktisk vindu

Mør, delikat konsistens med damp

Mør, delikat konsistens med damp

Myke dumplings, møre grønnsaker og saftig fisk, alt laget i vår airfryer med dampfunksjon. Den tilfører akkurat riktig mengde damp uten å gjøre maten bløt, og bevarer opptil 87 % av næringsstoffene.

Sprø på utsiden, saftig på innsiden – kraften i Steamfry

Sprø på utsiden, saftig på innsiden – kraften i Steamfry

Nå kan du få det beste fra to verdener. Luftstek og damp samtidig for en gyllen sprøhet på utsiden og saftig mørhet på innsiden. Perfekt for gylne kanelsnurrer, sprøstekte brød, saftig kylling og grønnsaker på et helt nytt nivå. Ingen flere svidde eller underkokte retter.

Enkel rengjøring

Enkel rengjøring

Fettoppbyggingen i kurven blir mykere og enklere å fjerne med vår automatiske SteamClean-funksjon.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

13

Anmeldelser

4
3
2
1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Denne omtalen gjelder Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en vanlig frityrkoker

  2. Basert på intern labmåling, Philips Airfryers; tilberedning av kyllingbryst (160 °C uten forvarming) eller laksefilet (200 °C, uten forvarming) vs. bruk av en A-klasse ovn. Nøyaktige prosenter kan variere per produkt.

  3. sammenlignet med Philips Airfryers med RapidAir-teknologi

  4. Ekstern labmåling, basert på vitamin C-innhold i brokkoli.

  5. Antall oppskrifter kan variere fra land til land

  6. Sammenligning basert på tilberedning av en hel kylling i 80 minutter ved bruk av damp- og luftfriteringsfunksjon vs. luftfriteringsfunksjon