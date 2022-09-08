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  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45% mindre plass

Airfryer 4000 Series Stacked Dual BasketAirfryer 4000 Series Stacked Dual Basket NA461/00

NA461/00

Dobbel kapasitet, 45% mindre plass
Vår Airfryer med to kurver i høyden lager to måltider samtidig, samtidig som du sparer plass. Og enda bedre, måltidene blir perfekt tilberedt takket være vår RapidAir-teknologi, som gir saftige og sprø resultater hver gang.
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To retter, perfekt tilberedt og ferdige samtidig

Dobbel kapasitet, 45% mindre plass

  • Tar 45 % mindre plass

  • 2 kurver i høyden, dobbelt så mange måltider

  • Sprøtt og jevnt resultat med Rapid Air-teknologi

  • Lag 2 måltider som blir ferdig samtidig

Den stablede designen tar halvparten av benkplassen

Den stablede designen tar halvparten av benkplassen

Vår kompakte dobbeltstablede Airfryer gjør deilige måltider enkle og sparer 45 % av benkeplassen din.*

2 stablede kurver, dobbel kapasitet

2 stablede kurver, dobbel kapasitet

Ekstra stor dobbeltstablet Airfryer på 10 l med to kurver på 5 l. Airfryeren vår i familiestørrelse håndterer enkelt opptil 1,4 kg pommes frites, 2 kg grønnsaker eller 24 kyllinglår. Du kan også enkelt få plass til en hel 1,2 kg kylling i hver 5 l-kurv.

Sprøtt og jevnt stekt med opptil 90 % mindre fett**

Sprøtt og jevnt stekt med opptil 90 % mindre fett**

Nyt perfekt sprø og møre måltider takket være vertikal RapidAir-teknologi. Varmluft fra toppen sirkulerer rundt maten for å sikre jevnt tilberedte måltider hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med andre Philips Airfryere

  2. Sammenlignet med hjemmelaget pommes frites som lages i en normal frityrsteker

  3. Intern laboratoriemåling NA46x med laks og kyllingbryst versus bruk av en ovn i A-klassen. Resultater kan variere fra oppskrift til oppskrift