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NA461/00
Tar 45 % mindre plass
2 kurver i høyden, dobbelt så mange måltider
Sprøtt og jevnt resultat med Rapid Air-teknologi
Lag 2 måltider som blir ferdig samtidig
Vår kompakte dobbeltstablede Airfryer gjør deilige måltider enkle og sparer 45 % av benkeplassen din.*
Ekstra stor dobbeltstablet Airfryer på 10 l med to kurver på 5 l. Airfryeren vår i familiestørrelse håndterer enkelt opptil 1,4 kg pommes frites, 2 kg grønnsaker eller 24 kyllinglår. Du kan også enkelt få plass til en hel 1,2 kg kylling i hver 5 l-kurv.
Nyt perfekt sprø og møre måltider takket være vertikal RapidAir-teknologi. Varmluft fra toppen sirkulerer rundt maten for å sikre jevnt tilberedte måltider hver gang.
Anmeldelser
Sammenlignet med andre Philips Airfryere
Sammenlignet med hjemmelaget pommes frites som lages i en normal frityrsteker
Intern laboratoriemåling NA46x med laks og kyllingbryst versus bruk av en ovn i A-klassen. Resultater kan variere fra oppskrift til oppskrift