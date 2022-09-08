2 stablede kurver, dobbel kapasitet

Ekstra stor dobbeltstablet Airfryer på 10 l med to kurver på 5 l. Airfryeren vår i familiestørrelse håndterer enkelt opptil 1,4 kg pommes frites, 2 kg grønnsaker eller 24 kyllinglår. Du kan også enkelt få plass til en hel 1,2 kg kylling i hver 5 l-kurv.