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Utgått
Støyundertrykking Pro+
Naturlig, balansert lyd
Førsteklasses utforming i lær
38 timers avspillingstid
Disse trådløse hodetelefonene med lukket bakside er laget, i alt fra lyden til materialene, for å la deg fordype deg i musikken. Uansett hvilken størrelse eller form hodet ditt er, vil de myke øreputene i skum med minne sitte tett, og musikken settes på pause hvis du tar av hodetelefonene.
De perfekt justerte elementene i disse høyoppløselig lyd-sertifiserte hodetelefonene gir vakkert balansert lyd – uansett om ANC er slått av eller på. Bassen er presis og virkningsfull uten å bli for kraftig. Mellomtonefrekvenser er store og jevne. Høye frekvenser gnistrer med detaljer.
Lytt til det perfekte volumet – uansett hvor du er. Adaptiv støyundertrykking bruker én ekstern og én intern mikrofon til å filtrere bort uønskede lyder, slik at du kan la deg bli oppslukt av musikken. Med Bevissthetsmodus kan du slippe verden inn igjen ved behov.
Priser
3.6
av 5
87
Anmeldelser
BobIsYourUncle
14/09/2021
Norge
Excellent sound with bass
Surprised how good it sounds with bluetooth, no need for wire. And the bass is the best I've heard. Tip: In order to use Aptx HD for Android make sure you are in developer mode and choose codec before you pair your speaker (eventually delete pairing first). You cannot use the headphone app since it forces standard Aptx.
Fordeler
Bluetooth sound quality. Bass.
Ulemper
None.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
Telhirion
19/11/2022
Sverige
Excellent!
The headphones is just fantastic! They sound amazing with whatever type of music you play. The build feels premium and the call sound is really nice to. Im just in love with them!
Fordeler
The sound and the build quality
Ulemper
Would like a full fold.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
JB2022
14/12/2022
United Kingdom
Del av opprykk
Such good headphones
I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
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Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.