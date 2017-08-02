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30 dagers angrerett
Utgått
Hold barbermaskinen i utmerket stand
Rengjøringspatronen til SmartClean-systemet gjør det praktisk å rengjøre, smøre og friske opp barbermaskinen, slik at barbermaskinen føles som om den er ny hver dag
S9985/35R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35
S9975/35R1
4+1-pakning
Rengjør
Smøremidler
Frisker opp
Det doble filtersystemet rengjør hår, skum og gelé. Det unike doble filteret forhindrer at hår tilstopper skjærehoder, slik at barbermaskinens utmerkede ytelse opprettholdes.
Det aktive smøresystemet reduserer friksjon og slitasje på skjærehodene og bladene og sørger for at barbermaskinen fungerer som ny lenger.
DualFiltration-systemet og den aktive smøringen gjør barbermaskinen opptil 10 ganger renere enn med vann alene
4.1
av 5
30
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Blackpirat
02/08/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
macht super sauber
Reinigt den Scherkopf zuverlässig sauber und pflegt diesen auch
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder JC305/50 Reinigungskartusche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder JC305/50 Reinigungskartusche
Mart C
25/08/2021
Nederland
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!
[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!
Fordeler
Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge
Bruksdato 2020-07-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge
Bruksdato 2020-07-25
Caravan 234
09/06/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Werkt Goed.
Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.
Fordeler
Heerlijk vris
Ulemper
Slecht te kopen af en toe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge
Bruksdato 2019-06-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge
Bruksdato 2019-06-09