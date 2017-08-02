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Utgått

Rengjøringspatron

JC305/50

4.1

| (30) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet

Hold barbermaskinen i utmerket stand

Rengjøringspatronen til SmartClean-systemet gjør det praktisk å rengjøre, smøre og friske opp barbermaskinen, slik at barbermaskinen føles som om den er ny hver dag

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Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S9975/35R1

For alle SmartClean-systemer

Hold barbermaskinen i utmerket stand

  • 4+1-pakning

  • Rengjør

  • Smøremidler

  • Frisker opp

Dobbelt filtersystem rengjør hår, skum og gelé

Det doble filtersystemet rengjør hår, skum og gelé. Det unike doble filteret forhindrer at hår tilstopper skjærehoder, slik at barbermaskinens utmerkede ytelse opprettholdes.

Den aktive smøringen reduserer friksjon og slitasje på blader

Den aktive smøringen reduserer friksjon og slitasje på blader

Det aktive smøresystemet reduserer friksjon og slitasje på skjærehodene og bladene og sørger for at barbermaskinen fungerer som ny lenger.

Rengjør opptil 10 ganger bedre enn vann

Rengjør opptil 10 ganger bedre enn vann

DualFiltration-systemet og den aktive smøringen gjør barbermaskinen opptil 10 ganger renere enn med vann alene

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

30

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

2

02/08/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

macht super sauber

Reinigt den Scherkopf zuverlässig sauber und pflegt diesen auch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder JC305/50 Reinigungskartusche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder JC305/50 Reinigungskartusche

25/08/2021

Nederland

Nederland

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!

[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!

Fordeler

Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge

Bruksdato 2020-07-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge

Bruksdato 2020-07-25

09/06/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Werkt Goed.

Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.

Fordeler

Heerlijk vris

Ulemper

Slecht te kopen af en toe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge

Bruksdato 2019-06-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder JC305/50 Schoonmaakcartridge

Bruksdato 2019-06-09

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