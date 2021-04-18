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Utgått

Philips Sonicare AirFlossInterdental – oppladbart

HX8111/02

3.7

| (774) Anmeldelser

Philips AirFloss – En enklere måte å bruke tanntråd på

Hvis du ikke bruker tanntråd når du ikke bakteriene som samles mellom tennene og kan føre til infeksjoner. Med Philips Sonicare AirFloss gjør du rent mellom tennene på bare 60 sekunder. Det er kjempeenkelt: Bare pek og trykk. AirFloss fjerner inntil 99 % mer plakk mellom tennene enn en vanlig tannbørste.&lt;br>&lt;br>Philips Sonicare AirFloss har vunnet designprisene red dot Design Award 2012, Spark Product Awards 2012, Good Design Award 2012 og Design Excellence Award. ”Opplevelsen er veldig, veldig god,” skriver The Financial Times’ helgemagasin How To Spend It.

Se alle fordeler

Rent mellom tennene på 60 sekunder. Prøv i 60 dager!

Philips AirFloss – En enklere måte å bruke tanntråd på

  • Oppladbar

  • med ett munnstykke

Microburst-teknologien rengjør ved ett knappetrykk

Microburst-teknologien rengjør ved ett knappetrykk

Microburst-teknologien påfører en rask salve med trykkluft og mikrovanndråper for å rengjøre dypt mellom tennene der tannbørsten ikke kommer til

Enkel bruk med én knapp. Like enkelt som å klikke på en mus

Enkel bruk med én knapp. Like enkelt som å klikke på en mus

Enkel bruk med én knapp for enkel rengjøring på 60 sekunder.

Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

774

Anmeldelser

18/04/2021

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Funker

Valgte denne da jeg føler tenna blir rene og at funksjonen er bedre en roterende.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart

Bruksdato 2020-04-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart

Bruksdato 2020-04-18

12/01/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

god ved paradentose

virkelig god ved paradentose. Hjælper utrolig meget behagelig at anvende

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig

05/01/2017

Sverige

Sverige

Reklamation

Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med kun manuell tannbørsting