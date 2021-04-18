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Utgått
HX8111/02
Philips AirFloss – En enklere måte å bruke tanntråd på
Hvis du ikke bruker tanntråd når du ikke bakteriene som samles mellom tennene og kan føre til infeksjoner. Med Philips Sonicare AirFloss gjør du rent mellom tennene på bare 60 sekunder. Det er kjempeenkelt: Bare pek og trykk. AirFloss fjerner inntil 99 % mer plakk mellom tennene enn en vanlig tannbørste.<br><br>Philips Sonicare AirFloss har vunnet designprisene red dot Design Award 2012, Spark Product Awards 2012, Good Design Award 2012 og Design Excellence Award. ”Opplevelsen er veldig, veldig god,” skriver The Financial Times’ helgemagasin How To Spend It.
Oppladbar
med ett munnstykke
Microburst-teknologien påfører en rask salve med trykkluft og mikrovanndråper for å rengjøre dypt mellom tennene der tannbørsten ikke kommer til
Enkel bruk med én knapp for enkel rengjøring på 60 sekunder.
Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå
3.7
av 5
774
Anmeldelser
OlafA
18/04/2021
Norge
Bekreftet kjøper
Funker
Valgte denne da jeg føler tenna blir rene og at funksjonen er bedre en roterende.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart
Bruksdato 2020-04-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart
Bruksdato 2020-04-18
carsten57
12/01/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
god ved paradentose
virkelig god ved paradentose. Hjælper utrolig meget behagelig at anvende
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig
Grodan
05/01/2017
Sverige
Reklamation
Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Sammenlignet med kun manuell tannbørsting