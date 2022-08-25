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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
HX3806/31
Quad Stream-teknologi
Firkantebølge-teknologi veileder deg
Den unike X-formede Quad Stream-tuppen skiller strømmen i fire vannstråler, som dekker mer område mellom tennene og langs tannkjøttet. Få en raskere, dypere rengjøring uten å måtte bruke tanntråd.
Rolige vannpulser holder deg i gang og leder deg fra tann til tann i Deep Clean-modus – slik at det blir riktig hver gang.
Velg rengjøringen som passer til smilet ditt. Clean-modus gir kontinuerlig flyt for effektiv daglig rengjøring. Deep Clean-pulser for grundigere rengjøring. Justerbart intensitetsnivå tilpasses for komfort.
4.0
av 5
185
Anmeldelser
Alat 13
25/08/2022
Sverige
Nöjd
Produkten fungerar jättebra. Bra batteri tid och användbart. Jag rekommenderar hög denna produkten.
Fordeler
Smidigt, lätt och bra.
Ulemper
Ingen vad jag har märkte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch
Bogdan1988
04/09/2024
United Kingdom
Really good
This is my first such thing and I couldn’t be happier. Takes a while to get used to using it but it will only get better in the way that you will not splash water everywhere and you will get to do it quicker and quicker till you probably reach the 15 seconds on each side, i still take longer than that but i know i am doing it quicker that the first few times i used it. You should start with the lower pressure setting first and gradually increase it as you get used to it. Battery lasts about 4 days till i get the power light flashing and I haven’t tried to check how much longer it lasts after that.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories
eetmw
12/01/2023
United Kingdom
Fantastic, a really good clean
A bit of practice is required, as another user said it can be messy until you get the hang of it, I sprayed water everywhere. I don't think it's designed for you to look at what you are spraying but once you have the feel of it it's fine. In terms of cleaning it brilliant, I've used the little brushes for between your teeth since to see how clean the gaps are and it really does the job. Not much else to say, simple and works, I only use it on the high setting.
Fordeler
All over and in between clean teeth.
Ulemper
Bathroom death spray until you get the hang of it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
I en in vitro-studie. Faktiske resultater kan variere.