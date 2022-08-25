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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
  • Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi

Utgått

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Munndusj

HX3806/31

4
| (185) Anmeldelser
Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi
Grundig rensing mellom tennene for et sunt tannkjøtt. Den unike Quad Stream-tuppen renser bedre slik at du får en mer effektiv rensing mellom tennene hver gang.
Se alle fordeler

Fjerner opptil 99,9 % av plakk* på områder som behandles

Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi

  • Quad Stream-teknologi

  • Firkantebølge-teknologi veileder deg

Quad Stream-teknologi for raskere og mer effektiv rens mellom tennene

Quad Stream-teknologi for raskere og mer effektiv rens mellom tennene

Den unike X-formede Quad Stream-tuppen skiller strømmen i fire vannstråler, som dekker mer område mellom tennene og langs tannkjøttet. Få en raskere, dypere rengjøring uten å måtte bruke tanntråd.

Firkantbølge-teknologien veileder deg fra tann til tann

Firkantbølge-teknologien veileder deg fra tann til tann

Rolige vannpulser holder deg i gang og leder deg fra tann til tann i Deep Clean-modus – slik at det blir riktig hver gang.

To rensemodi, tre intensitetsnivåer

To rensemodi, tre intensitetsnivåer

Velg rengjøringen som passer til smilet ditt. Clean-modus gir kontinuerlig flyt for effektiv daglig rengjøring. Deep Clean-pulser for grundigere rengjøring. Justerbart intensitetsnivå tilpasses for komfort.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

185

Anmeldelser

25/08/2022

Sverige

Sverige

Nöjd

Produkten fungerar jättebra. Bra batteri tid och användbart. Jag rekommenderar hög denna produkten.

Fordeler

Smidigt, lätt och bra.

Ulemper

Ingen vad jag har märkte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch

04/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Really good

This is my first such thing and I couldn’t be happier. Takes a while to get used to using it but it will only get better in the way that you will not splash water everywhere and you will get to do it quicker and quicker till you probably reach the 15 seconds on each side, i still take longer than that but i know i am doing it quicker that the first few times i used it. You should start with the lower pressure setting first and gradually increase it as you get used to it. Battery lasts about 4 days till i get the power light flashing and I haven’t tried to check how much longer it lasts after that.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories

12/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic, a really good clean

A bit of practice is required, as another user said it can be messy until you get the hang of it, I sprayed water everywhere. I don't think it's designed for you to look at what you are spraying but once you have the feel of it it's fine. In terms of cleaning it brilliant, I've used the little brushes for between your teeth since to see how clean the gaps are and it really does the job. Not much else to say, simple and works, I only use it on the high setting.

Fordeler

All over and in between clean teeth.

Ulemper

Bathroom death spray until you get the hang of it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I en in vitro-studie. Faktiske resultater kan variere.