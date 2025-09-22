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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionElektrisk tannbørste

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Hjelper barn med å forhindre hull i tennene
Bidra til å etablere sunne tannpussvaner med Sonicare for Kids. Den er trygg og skånsom for voksende tenner og tannkjøtt og bidrar til å forhindre hull i tennene. Vår spesialutgave Design a Pet leveres med morsomme klistremerker som barn kan bruke til å sette sitt eget preg på Sonicare for Kids.
Se alle fordeler
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

En morsom måte for å bygge opp sunne vaner for livet

Hjelper barn med å forhindre hull i tennene

  • Sonicare-teknologi

  • Tilpassbare klistremerker

  • Gratis Sonicare For Kids-app

Sonicare-teknologi bidrar til å forhindre hull i tennene

Sonicare-teknologi bidrar til å forhindre hull i tennene

Skånsomme pulserende bevegelser når dypt ned mellom tennene og langs tannkjøttlinjen. Slik får barna best mulig rengjøring mens de fortsatt lærer å pusse tennene.

Børstehodene er spesialdesignet for barn

Børstehodene er spesialdesignet for barn

Børstehodene er spesielt utformet for å hjelpe barna med å få en grundig rengjøring mens de lærer å pusse tennene. Ett kompakt børstehode er inkludert. Hoder med standard størrelse selges separat.

Lag din egen personlige design med morsomme, gjenbrukbare klistremerker

Lag din egen personlige design med morsomme, gjenbrukbare klistremerker

Spesialutformingen til kjæledyrutgaven inneholder gjenbrukbare klistremerker. Disse kan barna bruke når som helst for å gjøre tannbørsten om til nye dyrefigurer. Gjør tannpussen til en morsom del av dagen!

Tekniske spesifikasjoner

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4.7

av 5

45

Anmeldelser

95%

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3
2

22/09/2025

Deutschland

Deutschland

Wow

Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.

Fordeler

Personalisierung Super Putzleistung

Ulemper

Keine

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Denne omtalen gjelder For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!

Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!

Fordeler

Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung

Ulemper

Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit

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Denne omtalen gjelder For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!

Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!

Fordeler

Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)

Ulemper

-

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Denne omtalen gjelder For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 