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NYHET Neste generasjons DiamondClean

Komplett oversikt gir komplett tannhygiene

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  • En kraftig strøm av vann
  • En kraftig strøm av vann
  • En kraftig strøm av vann
  • En kraftig strøm av vann
  • En kraftig strøm av vann
  • En kraftig strøm av vann
  • En kraftig strøm av vann
  • En kraftig strøm av vann

Utgått

Philips Sonicare F1 Standard nozzleDyse for munndusj

HX3042/00

En kraftig strøm av vann
Bruk standarddysen for regelmessig rengjøring. Den bruker én enkelt vannstrøm til å fjerne matrester og rengjøre grundig mellom tennene.
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HX991B

HX3886/43

For regelmessig rengjøring

En kraftig strøm av vann

  • To munnstykker

F1-standarddyse for regelmessig rengjøring

Bruk standarddysen for regelmessig rengjøring. Den bruker én enkelt vannstrøm til å fjerne matrester og rengjøre grundig mellom tennene.

Ledetupp sikrer riktig plassering

Den slanke, vinklede dysen og ledetuppen gjør det enkelt å finne riktig plassering. Plasser dysetuppen rett over tannkjøttkanten, trykk forsiktig slik at den er i kontakt med tannkjøttkanten og tennene, og skyv fra én tann til den neste.

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