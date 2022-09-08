Ledetupp sikrer riktig plassering

Den slanke, vinklede dysen og ledetuppen gjør det enkelt å finne riktig plassering. Plasser dysetuppen rett over tannkjøttkanten, trykk forsiktig slik at den er i kontakt med tannkjøttkanten og tennene, og skyv fra én tann til den neste.