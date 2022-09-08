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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
HX3042/00
To munnstykker
Bruk standarddysen for regelmessig rengjøring. Den bruker én enkelt vannstrøm til å fjerne matrester og rengjøre grundig mellom tennene.
Den slanke, vinklede dysen og ledetuppen gjør det enkelt å finne riktig plassering. Plasser dysetuppen rett over tannkjøttkanten, trykk forsiktig slik at den er i kontakt med tannkjøttkanten og tennene, og skyv fra én tann til den neste.
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