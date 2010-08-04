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Utgått

skjærehoder

HQ177/11

4.2
| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
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Du bør skifte skjærehodene annethvert år for å opprettholde maksimal ytelse fra Philips-barbermaskinen
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Skarpt og tett

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  • Lift & Cut

  • Tre hoder

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Supert løft- og kuttstystem: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

For glattere barbering og mindre hudirritasjon

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

2
1

04/08/2010

United Kingdom

United Kingdom

excellent!!

had my philishave for about 3years & the symbol came up on the shaver to say change the heads which i have done & the shaving is so much quicker & less irritating! also a smoother shave the only problem is that the symbol is still on the shaver saying to change the heads ???? not botherd though glad i changed them as i am getting a much better shave !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ177/40 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ177/40 shaving heads

30/09/2010

España

España

Precio y plazo

Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ177/40 cabezales de afeitado

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ177/40 cabezales de afeitado

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)

Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ177/40 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ177/40 shaving heads

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