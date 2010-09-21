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        skjærehoder

        HQ167/11

        4.3
        | (14) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
        Få en tett barbering
        Hvert år tilbakelegger knivbladene en strekning som tilsvarer høyden til Mount Everest ... 49 ganger! Etter å ha blitt kjørt så hardt kan selv de beste materialene bli sløvere. Oppretthold barbermaskinens ytelse ved å skifte hoder hvert år.
        Se alle fordeler

        Bytt hoder én gang i året for å få det beste resultatet

        Få en tett barbering

        • Lift & Cut

        • Tre hoder

        Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

        Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

        Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

        Våt bruk

        Våt bruk

        Bruk barbermaskinen i dusjen for å spare tid, slik at du får den friske følelsen av våt barbering.

        Tekniske spesifikasjoner

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        Anmeldelser

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        4.3

        av 5

        14

        Anmeldelser

        92%

        anbefaler dette produktet

        1

        21/09/2010

        Sverige

        Sverige

        Rakbladsvass

        Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder HQ167/40 rakhuvuden

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder HQ167/40 rakhuvuden

        09/10/2011

        United Kingdom

        United Kingdom

        The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

        The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder HQ167/11 shaving heads

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder HQ167/11 shaving heads

        28/02/2011

        Deutschland

        Deutschland

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder HQ167/40 Scherköpfe

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder HQ167/40 Scherköpfe

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.