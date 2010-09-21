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Utgått
Lift & Cut
Tre hoder
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Bruk barbermaskinen i dusjen for å spare tid, slik at du får den friske følelsen av våt barbering.
4.3
av 5
14
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Zorro
21/09/2010
Sverige
Rakbladsvass
Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ167/40 rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ167/40 rakhuvuden
Petergreg
09/10/2011
United Kingdom
The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.
The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ167/11 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ167/11 shaving heads
frkk
28/02/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ167/40 Scherköpfe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ167/40 Scherköpfe