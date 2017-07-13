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  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
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  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret
  • Proft resultat med mindre slitasje på håret

Prestige ProHårføner

HPS920/00

4.4
| (121) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Proft resultat med mindre slitasje på håret
Philips Pro Hårføner tørker håret raskt og effektivt uten å skade det. Den innovative Style&Protect-funksjonen med infrarød varme gjør at håret ikke blir overopphetet. I tillegg er dette en svært kraftig hårføner som tørker håret på kort tid. Det betyr at du slipper å slite unødig på håret.
Se alle fordeler

Proft resultat med mindre slitasje på håret

  • Svært kraftig motor

  • Varmebeskyttelse

  • Pleiende ion-funksjon

  • 2 smale munnstykker følger med

Rask tørking, kraftig vekselstrømsmotor

Rask tørking, kraftig vekselstrømsmotor

Pro Hair Dryer har en vekselstrømsmotor med høy ytelse med opptil 170 km/t* lufthastighet – det er 50 % raskere**. Den er utviklet for profesjonelle resultater.

Rask og kraftig ytelse med 2300 W effekt

Rask og kraftig ytelse med 2300 W effekt

Denne profesjonelle hårføneren på 2300 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og frisere håret.

Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus

Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus

Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

121

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

13/07/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk hårfön!

Tystgående, kraftfull, snygg design och torkar mitt tjocka hår på nolltid! Håret blir mer glansigt och slätt jämfört med min gamla fön. Jag är helt frälst över min nya fön :) Enda minuset om jag ska nämna nåt är att den är lite tung och vibrerar lite i handen när man kör på max-läge.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

02/07/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra produkt

Tillräcklig lång elsladd. Lagom mängd inställningar.

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

13/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

PRO HAIRDRYER FANTASTIC

iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet med 6 mm munnstykket på innstillingene hastighet 2 og varme 2

  2. kontra forgjengeren HP4997