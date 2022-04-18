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Care & control Care & Control-rettetang
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HP8344/00
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Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
Kan jeg bruke Philips-rettetangen/-krølltangen i vått hår?
Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er ION-funksjonen på Philips-hårføneren farlig?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
Philips-hårstyleren avgir en lukt.
Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.
Philips-styleren slår seg ikke på
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