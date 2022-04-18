ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Care & control Care & Control-rettetang

Utgått

Støtte

Care & controlCare & Control-rettetang

HP8344/00

Care & control Care & Control-rettetang

Utgått

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 465.6 kB
  • 18 April 2022

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 934.9 kB
  • 15 April 2022

Vanlige spørsmål

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne