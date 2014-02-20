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Utgått

Care & controlCare & Control-rettetang

HP8344/00

4.8

| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tre ganger så skånsomt mot håret

Den nye rettetangen Care & Control fra Philips gjør at du kan få den rette frisyren du er ute etter, samtidig som den er skånsom mot håret. SilkySmooth keramiske plater, digital temperaturkontroll og ionisk behandling gir tre ganger så skånsom retting

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Rettetang med ionisk behandling

Tre ganger så skånsomt mot håret

  • Keramiske plater

  • Temperatur på 130–200 ºC

  • Ionisk behandling

Profesjonell høy temperatur på 230 °C for perfekte resultater

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.

Dobbelt så glatt mot håret ditt med SilkySmooth keramiske plater

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt. Derfor er det et av de beste materialene for retteplater. SilkySmooth-platene er nøye behandlet for å forbedre glide- og pleieegenskapene til keramikken, som gir deg perfekt, glansfullt hår.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

17

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
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20/02/2014

Deutschland

Deutschland

Für Profis und Anfänger zu empfehlen!

schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

29/09/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist super

Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

30/04/2013

Deutschland

Deutschland

perfekt!

Der HP8345 von Philips ist nicht nur ein reines Glätteisen, er ist auch für Locken und Wellen super geeignet. Dank seiner speziellen SilkySmooth-Keramikplatten gleitet er richtig schön sanft durch das Haar und ist möglichst schonend. Besonders gut gefallen hat mir die Ionisierungsfunktion, die dafür sorgt dass die Haare sich nicht statisch aufladen und wunderschön glänzen. Das Glätteisen hat einen Überhitzungsschutz und eine automatische Tastensperre eingebaut, damit man während der Benutzung nicht aus Versehen die Temperatur umstellen kann. Das ist mir einmal bei meinem alten Glätteisen passiert, und das Ergebnis war wirklich unschön. Die Spitze bleibt durch die spezielle Beschichtung schön kühl, sodass man sich nicht die Finger verbrennt wenn man mal beide Hände braucht. Das einzige was mich bis jetzt stört ist, dass der Philips-Schriftzug auf dem Gerät sich schon jetzt ablöst, obwohl ich nur ein oder zwei Mal mit dem Finger darüber gerieben habe. Aber das tut der Funktion ja keinen Abbruch sondern stört eher mich als Ästhet.. ;-) Was soll ich noch sagen? 1,8m Kabel, ein wunderschönes Design, kinderleichte Handhabung.. Ich bin absolut begeistert!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

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