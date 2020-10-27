Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Glansfullt og elegant hår
Essential Care er spesielt utformet for rask og enkel bruk. Nå kan du glatte håret raskere med minimal slitasje.
Keramiske turmalinplater
Lengre plater (100 mm)
Profesjonell temperatur på 210 °C
De turmalinkeramiske platene glir enkelt gjennom håret ditt for et skinnende krusfritt utseende.
De lengre 100 mm-platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat enklere og på kortere tid.
Denne høye temperaturen gjør at du kan få en ny hårstil for å oppnå utseendet du vil ha.
4.3
av 5
41
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Morgane.l36
27/10/2020
France
Del av opprykk
Parfait
Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!
Fordeler
Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter
Ulemper
Aucun
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Nadia47
22/10/2020
France
Del av opprykk
Très bon produit
Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.
Fordeler
Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace
Ulemper
Pas de pochette
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Cacahuet72240
21/10/2020
France
Del av opprykk
Lisseur Philips HP8321/00
Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile
Fordeler
Respect des cheveux coiffage rapide et rapide
Ulemper
Aucun pour moi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21