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  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår
  • Glansfullt og elegant hår

Utgått

EssentialRettetang

HP8321/00

4.3

| (41) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet

Glansfullt og elegant hår

Essential Care er spesielt utformet for rask og enkel bruk. Nå kan du glatte håret raskere med minimal slitasje.

Se alle fordeler

med 100 mm lange plater

Glansfullt og elegant hår

  • Keramiske turmalinplater

  • Lengre plater (100 mm)

  • Profesjonell temperatur på 210 °C

Turmalinkeramiske plater

Turmalinkeramiske plater

De turmalinkeramiske platene glir enkelt gjennom håret ditt for et skinnende krusfritt utseende.

100 mm lange plater for rask og enkel retting

100 mm lange plater for rask og enkel retting

De lengre 100 mm-platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat enklere og på kortere tid.

Friseringstemperatur på 210 °C for glatt stil

Friseringstemperatur på 210 °C for glatt stil

Denne høye temperaturen gjør at du kan få en ny hårstil for å oppnå utseendet du vil ha.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

41

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

2
1

27/10/2020

France

France

Parfait

Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!

Fordeler

Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter

Ulemper

Aucun

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

22/10/2020

France

France

Très bon produit

Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.

Fordeler

Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace

Ulemper

Pas de pochette

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

21/10/2020

France

France

Lisseur Philips HP8321/00

Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile

Fordeler

Respect des cheveux coiffage rapide et rapide

Ulemper

Aucun pour moi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.