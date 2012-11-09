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Utgått

Satinelle IceEpilator

HP6492/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Unikt keramisk epileringssystem fra Philips

Takket være de lindrende egenskapene til is og et integrert massasjesystem, reduserer den nye Satinelle Ice smertene som vanligvis følger med epilering, betydelig. Det hypoallergeniske, keramiske epileringssystemet er også skånsomt mot sensitiv hud.

Se alle fordeler

Is og massasje for mer skånsom hårfjerning

Unikt keramisk epileringssystem fra Philips

  • Rosa

Hudkjøler som klikker på plass

Den patenterte hudkjøleren beroliger huden, noe som reduserer den ubehagelige følelsen av epileringen. Det bevegelige hodet følger konturene på kroppen for optimal avkjøling og mindre smerte.

Dreibart kjølehode

Følger kroppens konturer for maksimal smertereduksjon under epileringen og en umiddelbar avkjølende og lindrende effekt på huden etterpå.

Integrert massasjesystem

Fungerer med hudkjøleren for å gjøre epileringen mindre smertefull.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

09/11/2012

België

België

Bekreftet kjøper

Gebruiksvriendelijk

Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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