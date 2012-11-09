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Utgått
Unikt keramisk epileringssystem fra Philips
Takket være de lindrende egenskapene til is og et integrert massasjesystem, reduserer den nye Satinelle Ice smertene som vanligvis følger med epilering, betydelig. Det hypoallergeniske, keramiske epileringssystemet er også skånsomt mot sensitiv hud.
Rosa
Den patenterte hudkjøleren beroliger huden, noe som reduserer den ubehagelige følelsen av epileringen. Det bevegelige hodet følger konturene på kroppen for optimal avkjøling og mindre smerte.
Følger kroppens konturer for maksimal smertereduksjon under epileringen og en umiddelbar avkjølende og lindrende effekt på huden etterpå.
Fungerer med hudkjøleren for å gjøre epileringen mindre smertefull.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Miemel
09/11/2012
België
Bekreftet kjøper
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat