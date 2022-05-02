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SatinShave Essential Våt og tørr elektrisk barbermaskin
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HP6342/00
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Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
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Hvordan får jeg best resultat med Philips-barbermaskinen for kvinner?
SatinShave EssentialBarberkam
SatinShave EssentialBeskyttende deksel
SatinShave EssentialBarberfolieholder
ShaversRensebørste
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