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  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering
  • Trygg og enkel barbering

Utgått

SatinShave EssentialVåt og tørr elektrisk barbermaskin

HP6342/00

4
| (139) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Trygg og enkel barbering
Med denne universelle barbermaskinen kan du raskt barbere hele kroppen på en trygg og enkel måte. Hemmeligheten ligger i det lille skjærehodet som kutter raskt og beskytter huden din samtidig. Den gir deg en glatt og silkemyk følelse etter hver gangs bruk.
Se alle fordeler

Trygg og enkel barbering

  • Til bena

  • Barbermaskin med én folie

  • Batteridrevet

Trygt barberingssystem for ultimat beskyttelse av huden

Trygt barberingssystem for ultimat beskyttelse av huden

De skånsomme, små skjærehodene beskytter huden og gjør den jevn og myk

Profilert, ergonomisk grep

Profilert, ergonomisk grep

For komfortabel håndtering

Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

For en skånsom og behagelig bruk i dusjen eller badekaret med håndtak med sklisikkert grep for optimal våt og tørr bruk.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

av 5

139

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

20/04/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Veldig godt produkt

Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

26/11/2015

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Heilt utmerka..

Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

09/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little shaver

I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

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