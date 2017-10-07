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Utgått

SalonDry Pro ACHårføner

HP4992/00

4

| (4) Anmeldelser

Føneren som frisørene vil bruke hjemme

Vil du tørke håret som de profesjonelle? SalonDry Pro – med 2000 W tørkeeffekt kombinert med en superprofesjonell vekselstrømsmotor – er hårføneren du trenger hvis du vil gjenskape føntørkingen fra salongen.

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SalonDry Pro AC

Føneren som frisørene vil bruke hjemme

  • 2000 W

Professional 2000 W for perfekte resultater som fra salongen

Professional 2000 W for perfekte resultater som fra salongen

Denne profesjonelle hårføneren på 2000 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.

Profesjonell AC-motor for 50 % lengre levetid

Profesjonell AC-motor for 50 % lengre levetid

Denne typen motor er spesielt utviklet for det profesjonelle markedet og gir deg flere fordeler. Viktigst av alt er at den har en lengre levetid enn vanlige motorer, noe som forlenger hårfønerens levetid med 50 %. På toppen av det hele har den også en ekstra kraftig luftstrøm for rask og effektiv tørking.

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

4

Anmeldelser

4
3
2

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Fordeler

Koelstand en betrouwbaar

Ulemper

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Bruksdato 2019-08-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Bruksdato 2019-08-16

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

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