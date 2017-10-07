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Utgått
HP4992/00
Føneren som frisørene vil bruke hjemme
Vil du tørke håret som de profesjonelle? SalonDry Pro – med 2000 W tørkeeffekt kombinert med en superprofesjonell vekselstrømsmotor – er hårføneren du trenger hvis du vil gjenskape føntørkingen fra salongen.
2000 W
Denne profesjonelle hårføneren på 2000 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
Denne typen motor er spesielt utviklet for det profesjonelle markedet og gir deg flere fordeler. Viktigst av alt er at den har en lengre levetid enn vanlige motorer, noe som forlenger hårfønerens levetid med 50 %. På toppen av det hele har den også en ekstra kraftig luftstrøm for rask og effektiv tørking.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.
4.0
av 5
4
Anmeldelser
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Fordeler
Koelstand en betrouwbaar
Ulemper
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Bruksdato 2019-08-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Bruksdato 2019-08-16
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner