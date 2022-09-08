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  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk
  • Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk

Utgått

Saeco GranBaristoHelautomatisk espressomaskin

HD8965/01

Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk

Etter 28 år har Saeco fornyet opplevelsen av kaffe fra bønne til kopp gjennom den nye GranBaristo. En stilig espressomaskin med et utvalg revolusjonerende teknologier som brygger raskere og med høyere temperatur samt gir deg mer variasjon og enklere vedlikehold

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Med den første ettklikks avtakbare traktegruppen

Nyt hele 16 spesialiteter med bare ett knappetrykk

  • Brygger 18 kaffetyper

  • Integrert melkekanne og -skummer

  • Stål/svart

  • Justerbar kvern med fem trinn

Enkel å rengjøre med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Enkel å rengjøre med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Du kan vaske Saecos dryppebrett og melkeskummer eller melkekaraffel i oppvaskmaskinen. Dette vil spare tid og sikre en hygienisk rengjøring.

En problemfri kaffeopplevelse med det lave vannforbruket

En problemfri kaffeopplevelse med det lave vannforbruket

Den nye, banebrytende bryggegruppen i denne espressomaskinen ble utformet for å redusere vannforbruket i skyllesyklusen med opptil 80 %. Dette betyr at du nå kan tilberede flere kaffedrikker uten å måtte fylle på vannbeholderen.

Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking

Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking

Saeco utformet denne espressomaskinen for at den automatisk skal rengjøre kaffesystemet med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalkning forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen har ikke bare et varsel for når avkalking blir nødvendig. Den automatiske avkalkingsprosessen starter på maskinen og veileder deg med klare meldinger på skjermen når du må foreta deg noe. Avkalking har aldri vært så enkelt!

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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