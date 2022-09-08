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HD8965/01
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Etter 28 år har Saeco fornyet opplevelsen av kaffe fra bønne til kopp gjennom den nye GranBaristo. En stilig espressomaskin med et utvalg revolusjonerende teknologier som brygger raskere og med høyere temperatur samt gir deg mer variasjon og enklere vedlikehold
Brygger 18 kaffetyper
Integrert melkekanne og -skummer
Stål/svart
Justerbar kvern med fem trinn
Du kan vaske Saecos dryppebrett og melkeskummer eller melkekaraffel i oppvaskmaskinen. Dette vil spare tid og sikre en hygienisk rengjøring.
Den nye, banebrytende bryggegruppen i denne espressomaskinen ble utformet for å redusere vannforbruket i skyllesyklusen med opptil 80 %. Dette betyr at du nå kan tilberede flere kaffedrikker uten å måtte fylle på vannbeholderen.
Saeco utformet denne espressomaskinen for at den automatisk skal rengjøre kaffesystemet med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalkning forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen har ikke bare et varsel for når avkalking blir nødvendig. Den automatiske avkalkingsprosessen starter på maskinen og veileder deg med klare meldinger på skjermen når du må foreta deg noe. Avkalking har aldri vært så enkelt!
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