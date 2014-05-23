Ich durfte den Saeco Gran Baristo Kaffeevollautomaten von Ende Januar bis Anfang März 2014 durch Markenjury testen und ihn zu einem vergünstigten Preis behalten. Der Saeco Gran Baristo Kaffeevollautomat ist klein, kompakt und passt sogar in meiner Küche mit längeren Oberschränken und einer erhöhten Arbeitsplatte. Die dunkle Version ist für mich Gewöhnungsbedürftig, da ich vorher hellere Varianten bevorzugt habe. Die Inbetriebnahme ist für erfahrene Kaffeevollautomatenbediener einfach und ohne großen Aufwand zu Meistern. Auspacken, Kabel, Wasserfilter und Abtropfschale einstecken, Wasser auffüllen, Kaffeebohnen einfüllen und los geht es. Die Qualität aller Getränke ist hervorragend und auch die unterschiedlichen Tassen- oder Becherinhalte verändern nicht den guten Geschmack. Der Kaffee ist schön cremig und hat genau die richtige Temperatur. Wenn man keinen frisch gemahlenen Bohnenkaffee mag, kann man auch Kaffeepulver von oben einfüllen. Super finde ich auch das Touch Screen Display, ich kann dort für 16 verschiedene Sorten Aroma, Kaffeemenge, Temperatur, Milchmenge und Wassermenge einstellen und auch in eigenen Profilen meine Lieblingssorten abspeichern. Wie auch bei meinem Vorgängermodell (Saeco Syntia 8839) lässt sich das Keramikmahlwerk einfach Einstellen und mahlt die Kaffeebohnen für jede Tasse frisch, damit die Bohnen ihr Aroma behalten und der Kaffee nicht überhitzt wird. Praktisch ist auch der extra Milchbehälter, der auf Knopfdruck einen perfekten Latte Macchiato, Cappuccino, heiße Milch etc. herauszaubert und den man nach Gebrauch wieder in den Kühlschrank stellen kann. Der Wasserkocher kann mittlerweile auch verbannt werden, denn anstatt des Milchbehälters setzt man an der rechten Seite eine Heißwasserdüse ein, mit der sich schnell Heißwasser für Tee, Pulvercappuccino etc. herstellen lässt. Im Gegensatz zu meinem Vorgängermodell (Saeco Syntia 8839) können die meisten zu reinigenden Teile des Saeco Gran Baristo Kaffeevollautomaten in den Geschirrspüler gelegt werden, so wird die Maschine einfach und praktisch ohne großen Aufwand sauber gehalten. Das Gerät hat auch, wie gewohnt, einen Spülzyklus, der vor nach der Benutzung durchgeführt wird. Die Auffangschale bzw. Abstellgitter vor der Maschine wird, wie gewohnt, mit Magneten zusammen gehalten, damit nichts klappert und durch einen kleinen Schwimmer, der durch das Abstellgitter vorne in der Mitte zu sehen ist, kann man Erkennen, wann die Auffangschale geleert werden sollte, damit das Tropfwasser nicht überläuft. Den Trester und die innere Abtropfschale (hinter der Frontklappe) muss ich erst nach ca. 5 Bechern Kaffee o.ä. leeren und auch der Wassertank (ca. 1,7 Liter) und Bohneneinsatz ist größer als bei meinem Vorgängermodell (Wassertank ca. 0,5 Liter). Da der Wassertank nach oben herausgenommen wird und meine Küche längere Oberschränke und eine erhöhte Arbeitsplatte hat, nehme ich diesen nicht heraus und Fülle ihn mithilfe einer kleinen Wasserkanne. Die Reinigungs- und Wartungsprogramme werden, wie ich es nicht anders von Saeco gewohnt bin, einfach und selbst erklärend bei Notwendigkeit auf dem Display angezeigt. Auch das Reinigen und nachfetten der herausnehmbaren Brühgruppe ist kinderleicht. Die Frontklappe wird an der Seite aufgedrückt, nach vorne gezogen, dann noch eine kleine Klappe nach vorne schieben, den Tresterbehälter und die Abtropfschale herausnehmen und schon kommt man an die Brühgruppe, die man einfach herauszieht, abspült, fettet und wieder einsetzt. Ich benutze, obwohl wir einen relativ weichen Wasserhärtegrad haben, den von Saeco vorgeschlagenen Intenza Wasserfilter. Diesen bestelle ich Online in größeren Stückzahle für ca. 9,50 € pro Stück, da spare ich gegenüber den handelsüblichen Läden ca. 2 - 3 €. Mein Kaffee to Go Becher aus Porzellan mit Kunststoffdeckel (mittlere Größe), passt zum Glück auch noch darunter, so muss ich für meinen Kaffee, den ich morgens im Auto trinke, den Kaffee nicht umständlich umschütten. Verbesserungspotenzial sehe ich bei der Reinigung des Schlauchs vom Milchbehälter. Wünschenswert wäre eine kleine Reinigungsbürste, da leider nicht alle Milchreste im Geschirrspüler oder beim Spülen unter dem Wasserhahn entfernt werden. Ferner dringt merkwürdigerweise im Trester, wo die Kaffeesatzblöcke hereinfallen, teilweise Wasser ein, was zu einem Kaffeesatzbrei führt. Ich konnte leider noch nicht herausfinden woran es liegt. Fazit: Die Saeco Gran Baristo hat uns vollkommen überzeugt und ist für unseren Zweipersonenhaushalt ideal.