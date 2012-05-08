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  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme
  • Nyt italiensk espresso hjemme

Utgått

Philips Saeco SyntiaHelautomatisk espressomaskin

HD8837/01

4

| (126) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Nyt italiensk espresso hjemme

den perfekte blandingen av ytelse, design, førsteklasses materialer og kompakt størrelse

Se alle fordeler

kompakt og stilig bønne-til-kopp-system

Nyt italiensk espresso hjemme

  • Klassisk melkeskummer

  • Rustfritt stål

Banebrytende utforming med utførelse i rustfritt stål

Banebrytende utforming med utførelse i rustfritt stål

Den banebrytende utformingen til Saeco-espressomaskinen blir komplett med utførelsen i rustfritt stål. Det rustfrie stålet gir et ytre i høy kvalitet og gjør at den skiller seg ut på kjøkkenbenken. Den gir også høyere bestandighet, slik at du får langvarig ytelse.

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Kaffe uten ventetid, takket være hurtigvarmekjelen

Kaffe uten ventetid, takket være hurtigvarmekjelen

Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

126

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit sehr schönem Design

Wir hatten schon vorher eine Saeco-Maschine, diese Syntia übertrifft diese aber bei weitem. Sieht sehr gut aus, lässt sich gut bedienen, und macht einen wunderbahren Kaffee, noch besser ist der Espresso. Wir können nur eine Empfehlung aussprechen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat

24/01/2021

Italia

Italia

Il prodotto è molto affidabile

La uso in ufficio da diversi anni, dai 20 ai 30 caffè al giorno, quindi anche tanti per il tipo di macchina, ho rispettato le indicazioni di manutenzione alla lettera , adopero il filtro indicato nonostante abbiamo un dispositivo elettronico anticalcare applicato al ns impianto idrico, utilizzo un caffè di alta qualità, continua a funzionare benissimo producendo un caffè superiore rispetto alle macchine a noleggio industriali

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

23/10/2016

Italia

Italia

Eccellente

Ho acquistato Xintia Saeco cinque anni fa circa ed è sempre andata benissimo, comincia ora a fare qualche capriccio .. . .. mai revisione , solo decalcificata al bisogno . Io la lascio sempre accesa e fa circa 15 caffè in un giorno... caffè cremoso e buonissimo Grazie Saeco ...grande Xintia ...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.