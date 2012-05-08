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Utgått
Nyt italiensk espresso hjemme
den perfekte blandingen av ytelse, design, førsteklasses materialer og kompakt størrelse
Klassisk melkeskummer
Rustfritt stål
Den banebrytende utformingen til Saeco-espressomaskinen blir komplett med utførelsen i rustfritt stål. Det rustfrie stålet gir et ytre i høy kvalitet og gjør at den skiller seg ut på kjøkkenbenken. Den gir også høyere bestandighet, slik at du får langvarig ytelse.
Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.
Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.
4.0
av 5
126
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Randyman
08/05/2012
Deutschland
Tolles Gerät mit sehr schönem Design
Wir hatten schon vorher eine Saeco-Maschine, diese Syntia übertrifft diese aber bei weitem. Sieht sehr gut aus, lässt sich gut bedienen, und macht einen wunderbahren Kaffee, noch besser ist der Espresso. Wir können nur eine Empfehlung aussprechen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Kaffeevollautomat
Osmg
24/01/2021
Italia
Il prodotto è molto affidabile
La uso in ufficio da diversi anni, dai 20 ai 30 caffè al giorno, quindi anche tanti per il tipo di macchina, ho rispettato le indicazioni di manutenzione alla lettera , adopero il filtro indicato nonostante abbiamo un dispositivo elettronico anticalcare applicato al ns impianto idrico, utilizzo un caffè di alta qualità, continua a funzionare benissimo producendo un caffè superiore rispetto alle macchine a noleggio industriali
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica
Adele
23/10/2016
Italia
Eccellente
Ho acquistato Xintia Saeco cinque anni fa circa ed è sempre andata benissimo, comincia ora a fare qualche capriccio .. . .. mai revisione , solo decalcificata al bisogno . Io la lascio sempre accesa e fa circa 15 caffè in un giorno... caffè cremoso e buonissimo Grazie Saeco ...grande Xintia ...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Syntia HD8837/01 Macchina da caffè automatica