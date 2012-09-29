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  • Espresso og cappuccino med ett trykk
  • Espresso og cappuccino med ett trykk

Utgått

Philips Saeco InteliaSuperautomatisk espressomaskin

HD8753/81

4.2

| (204) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Espresso og cappuccino med ett trykk

Kun den superautomatiske espressomaskinen Saeco Intelia byr på den perfekte espresso-opplevelsen. Den er enkel å bruke, enkel å tilpasse og enkel å rengjøre. Lag perfekt cappuccino eller espresso kun ved å trykke på en knapp.

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Med Saecos nyeste Latte Perfetto-teknologi

Espresso og cappuccino med ett trykk

  • Integrert melkekanne og -skummer

  • Sølv

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Den raske kokeren gir deg kaffe uten ventetiden

Den raske kokeren gir deg kaffe uten ventetiden

Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.

Melkekaraffelen med dobbelt kammer gir perfekt skum

Melkekaraffelen med dobbelt kammer gir perfekt skum

Nyt fullstendig automatiserte melkespesialiteter med den patenterte melkekaraffelen med teknologien for dobbelt kammer. Bare hell melk i karaffelen, koble den til maskinen og velg kaffedrikken din. Med teknologien for dobbelt kammer kan du alltid nyte kaffedrikker av profesjonell kvalitet med tykt, langvarig melkeskum med perfekt temperatur fra en konstant strøm med melk som ikke spruter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

204

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

29/09/2012

Danmark

Danmark

En super maskine der laver en skøn espresso

En super god maskine der laver en skøn espresso! Mælkefunktionen virker rigtigt fint og man kan indstille stort set alt på maskinen, så man får det lige som man kan lide det. Den er hurtig og den larmer langt mindre end jeg havde frygtet. Alt i alt er jeg ovenud tilfreds med mit køb!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

26/09/2012

Danmark

Danmark

Rigtig god kaffe og bruger venlig

Har haft en del espressomaskiner, men må indrømme at denne Intelia slår dem alle ! Den er forholdsvis støjsvag, den laver en rigtig god espresso, og man skal bare trykke på 1 knap, så har man en latte med skum. Det eneste minus ved maskinen er at man ikke kan variere hvormeget mælkeskum man vil have, men det er ikke værere end at man kan fjerne lidt af skummet hvis man synes det bliver for meget.

Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine

13/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Superm

If you are looking for a great coffee/cappuccino maker look no further that this machine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Saeco Intelia Super-automatic espresso machine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Saeco Intelia Super-automatic espresso machine

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