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Utgått
Espresso og cappuccino med ett trykk
Kun den superautomatiske espressomaskinen Saeco Intelia byr på den perfekte espresso-opplevelsen. Den er enkel å bruke, enkel å tilpasse og enkel å rengjøre. Lag perfekt cappuccino eller espresso kun ved å trykke på en knapp.
Integrert melkekanne og -skummer
Sølv
Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.
Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.
Nyt fullstendig automatiserte melkespesialiteter med den patenterte melkekaraffelen med teknologien for dobbelt kammer. Bare hell melk i karaffelen, koble den til maskinen og velg kaffedrikken din. Med teknologien for dobbelt kammer kan du alltid nyte kaffedrikker av profesjonell kvalitet med tykt, langvarig melkeskum med perfekt temperatur fra en konstant strøm med melk som ikke spruter.
4.2
av 5
204
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Phelle
29/09/2012
Danmark
En super maskine der laver en skøn espresso
En super god maskine der laver en skøn espresso! Mælkefunktionen virker rigtigt fint og man kan indstille stort set alt på maskinen, så man får det lige som man kan lide det. Den er hurtig og den larmer langt mindre end jeg havde frygtet. Alt i alt er jeg ovenud tilfreds med mit køb!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
Coffeefreak27
26/09/2012
Danmark
Rigtig god kaffe og bruger venlig
Har haft en del espressomaskiner, men må indrømme at denne Intelia slår dem alle ! Den er forholdsvis støjsvag, den laver en rigtig god espresso, og man skal bare trykke på 1 knap, så har man en latte med skum. Det eneste minus ved maskinen er at man ikke kan variere hvormeget mælkeskum man vil have, men det er ikke værere end at man kan fjerne lidt af skummet hvis man synes det bliver for meget.
Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
Denne omtalen gjelder Intelia HD8753/11 Fuldautomatisk espressomaskine
ardchoille
13/04/2014
United Kingdom
Superm
If you are looking for a great coffee/cappuccino maker look no further that this machine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Saeco Intelia Super-automatic espresso machine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Saeco Intelia Super-automatic espresso machine