Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HD5730/10
Den nye ettrykks espressomaskinen fra Philips gir deg deilige espressovarianter som cappuccino og latte macchiato med bare ett tastetrykk. Kaffebønnene males ferske hver gang i den automatiske kvernen. Melk blir så skummet og tilsatt kaffen din automatisk, slik at du slipper å måtte svinge melkemuggen under steamtuten. Den unike melkebeholderen lar seg dessuten enkelt feste på maskinen, den passer perfekt i kjøleskapet og kan til og med vaskes i oppvaskemaskinen. Med bare ett tastetrykk kan du nyte dine espressofavoritter hjemme på bare et øyeblikk.
Anmeldelser