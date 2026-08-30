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  • Så enkelt, så deilig
  • Så enkelt, så deilig
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  • Så enkelt, så deilig

Utgått

Helautomatisk espressomaskin

HD5730/10

Så enkelt, så deilig
Denne førsteklasses ettrykks espressomaskinen fra Philips gir deg deilig cappuccino med bare ett tastetrykk. Melk skummes og tilsettes kaffen din automatisk. Maskinens slanke design i rustfritt stål gjør dessuten at den ser stilig ut fra enhver vinkel.
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Trykk én gang for perfekt cappuccino eller macchiato

Så enkelt, så deilig

Trykk én gang for en deilig cappuccino eller latte macchiato

Trykk én gang for en deilig cappuccino eller latte macchiato

Den nye ettrykks espressomaskinen fra Philips gir deg deilige espressovarianter som cappuccino og latte macchiato med bare ett tastetrykk. Kaffebønnene males ferske hver gang i den automatiske kvernen. Melk blir så skummet og tilsatt kaffen din automatisk, slik at du slipper å måtte svinge melkemuggen under steamtuten. Den unike melkebeholderen lar seg dessuten enkelt feste på maskinen, den passer perfekt i kjøleskapet og kan til og med vaskes i oppvaskemaskinen. Med bare ett tastetrykk kan du nyte dine espressofavoritter hjemme på bare et øyeblikk.

Automatisk skumming av melk i unik melkebeholder

Automatisk skumming av melk i unik melkebeholder

Raskt: Melk og espresso tilberedes samtidig

Tekniske spesifikasjoner

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