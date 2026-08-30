Trykk én gang for en deilig cappuccino eller latte macchiato

Den nye ettrykks espressomaskinen fra Philips gir deg deilige espressovarianter som cappuccino og latte macchiato med bare ett tastetrykk. Kaffebønnene males ferske hver gang i den automatiske kvernen. Melk blir så skummet og tilsatt kaffen din automatisk, slik at du slipper å måtte svinge melkemuggen under steamtuten. Den unike melkebeholderen lar seg dessuten enkelt feste på maskinen, den passer perfekt i kjøleskapet og kan til og med vaskes i oppvaskemaskinen. Med bare ett tastetrykk kan du nyte dine espressofavoritter hjemme på bare et øyeblikk.