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Alle serier

  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*

Utgått

Hairclipper series 5000Hårklipper

HC5440/80

3.8
| (98) Anmeldelser
HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*
HairClipper 5000-serien er bygget for å vare og utviklet for å yte. Det nyskapende klippeelementet med kniver i rustfritt stål og justerbare kammer for skjegg og hår er utformet for å gi deg en rask, skarp klipp gang på gang. Visste du at du har en fem års garanti på dette produktet?
Se alle fordeler

med DualCut-teknologi for en raskere og skarpere klipp

HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så raskt*

  • Kniver i rustfritt stål

  • 24 lengdeinnstillinger

  • 75 min trådløs bruk / 8 t lading

  • Justerbar skjeggkam med veske

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å klippe håret dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere, med ekstra visshet om robust stålbeskyttelse for optimal holdbarhet.

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig skarphet

Enkelt å velge og låse i 24 lengdeinnstillinger: 0,5 mm til 23 mm

Enkelt å velge og låse i 24 lengdeinnstillinger: 0,5 mm til 23 mm

Vri zoomhjulet for å velge og låse den lengden du ønsker, med 23 lengdeinnstillinger fra 1 mm til 23 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver lengde. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

98

Anmeldelser

22/08/2018

Danmark

Danmark

hårklipper

har aldrig haft en der var så god og let Barre god

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

03/07/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Kompakt og funktionel

Dette produkt lever fuldt ud op til vore forventninger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

10/12/2015

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super klipprr

Rigtig rigtig godt produkt, så meget bedre end de billige fra discount butikkerne.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips