Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HC5440/80
Kniver i rustfritt stål
24 lengdeinnstillinger
75 min trådløs bruk / 8 t lading
Justerbar skjeggkam med veske
Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å klippe håret dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere, med ekstra visshet om robust stålbeskyttelse for optimal holdbarhet.
Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig skarphet
Vri zoomhjulet for å velge og låse den lengden du ønsker, med 23 lengdeinnstillinger fra 1 mm til 23 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver lengde. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.
3.8
av 5
98
Anmeldelser
jackson
22/08/2018
Danmark
hårklipper
har aldrig haft en der var så god og let Barre god
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Lyng18
03/07/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Kompakt og funktionel
Dette produkt lever fuldt ud op til vore forventninger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Llhlund
10/12/2015
Danmark
Bekreftet kjøper
Super klipprr
Rigtig rigtig godt produkt, så meget bedre end de billige fra discount butikkerne.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips