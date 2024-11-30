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  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp
  • Konstant effekt, enkel hårklipp

Utgått

Hairclipper series 3000Hårklipper

HC3525/15

4.1
| (490) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Konstant effekt, enkel hårklipp
Med Hairclipper 3000 får du en enkel, rask og jevn hårklipp gang på gang. DuraPower-teknologien sikrer langvarig batteriytelse, mens de selvslipende metallknivene holder seg like skarpe som første dag uten oljebruk
Se alle fordeler

DuraPower-teknologi: Øk batterilevetiden

Konstant effekt, enkel hårklipp

  • Selvslipende metallblader

  • 13 lengdeinnstillinger

  • 45 min trådløs bruk / 8 t lading

DuraPower-teknologi gir lengre batterilevetid

DuraPower-teknologien reduserer friksjonen på bladene, noe som beskytter motoren og batteriet mot overbelastning. På denne måten økes batterilevetiden til trimmeren.

Selvslipende metallblader

Selvslipende metallblader

Selvslipende metallblader som er utrolig holdbare. Selv etter fem år kutter de like godt som ved første gangs bruk.

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Klipp håret til akkurat den lengden du ønsker. Bare velg én av de tre lengdeinnstillingene mellom 1 og 23 mm i trinn på 2 mm, eller fjern kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

490

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

30/11/2024

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!

Fordeler

Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

25/06/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Virker godt

Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

30/09/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fordeler

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Ulemper

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

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  • Eksperttips og inspirasjon.