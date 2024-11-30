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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Kniver i rustfritt stål
13 lengdeinnstillinger
Bruk med ledning
Philips-hårklipperen vår med ny og innovativ kam er utformet for å forhindre hår fra å sette seg fast, slik at du kan klippe håret uten avbrytelser fra start til slutt.
Hairclipper 3000 fra Philips har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.
De selvslipende stålbladene er utformet for å være utrolig holdbare. Selv etter 5 år klipper de med samme presisjon som dag 1.
4.1
av 5
490
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
BaldByChoice
30/11/2024
Danmark
Fremragende produkt
Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!
Fordeler
Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Fedest
25/06/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Virker godt
Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Fordeler
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Ulemper
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Raskere klipping uten tilstopping – klipping testet på hårlengder opptil 19 mm, sammenlignet med kammen på den foregående modellen
Klipper dobbelt så raskt – sammenlignet med den foregående modellen fra Philips