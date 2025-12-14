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Utgått

USB-flashstasjon

FM51FD001B/00

1

| (1) Omtale

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

Se alle fordeler

Bytt filer i en fei.

Enkel å bruke, plug and play!

  • 512 GB

  • Vivid Edition 3.0

Moderne USB-minnepinne med fargerik design

Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.

Beskyttende integrert hette for anvendelighet

Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.

Enkel åpning og brukervennlig emballasje

Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Denne omtalen gjelder FM51FD001B USB-Stick

Bruksdato 2025-11-14

Denne omtalen gjelder FM51FD001B USB-Stick

Bruksdato 2025-11-14

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