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Utgått
FM51FD001B/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
512 GB
Vivid Edition 3.0
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.
1.0
av 5
1
Omtale
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Bekreftet kjøper
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Denne omtalen gjelder FM51FD001B USB-Stick
Bruksdato 2025-11-14
Denne omtalen gjelder FM51FD001B USB-Stick
Bruksdato 2025-11-14