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Utgått
FM32FD180D/00
Liten og lett og kan brukes hvor som helst
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i STAR-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
32 GB
Star Edition 2.0
Dobbeltpakning
En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.
Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.