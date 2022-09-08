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        USB-flashstasjon

        FM32FD175B/00

        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        • 32 GB

        • Motion Edition 3.2

        • USB-type-C

        Rask dataoverføring med høyhastighets USB 3.2

        Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

        Enkel åpning og brukervennlig emballasje

        Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.

        Aktivitetsindikatoren lyser når filer kopieres

        En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.

        Tekniske spesifikasjoner

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.