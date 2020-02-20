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  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10

Utgått

4000 SeriesHelautomatiske espressomaskiner

EP4050/10

4.4

| (68) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Deilig espresso og smaken av filterkaffe

Vil du ha morgenkaffe, eller trenger du en sterk espresso? Den unike kaffebryteren lar deg bytte fra espresso til smaken av filterkaffe kun ved å snu på hendelen – begge lages av ferske kaffebønner.

Se alle fordeler

Lag opptil 5000 kopper* kaffe uten avkalking

Deilig espresso og smaken av filterkaffe

  • Åtte drikker

  • Integrert melkekaraffel

  • Sølv

  • AquaClean

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean

Hvis du skifter filteret etter at maskinen gir beskjed om det, trenger du ikke å avkalke maskinen på opptil 5000 kopper*, samtidig som du får krystallklart vann.

Lag åtte drikker helt enkelt

Lag åtte drikker helt enkelt

Gled deg over mange ulike drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.

Juster volumet, fem innstillinger for aromastyrke og fem kverninnstillinger

Juster volumet, fem innstillinger for aromastyrke og fem kverninnstillinger

Denne helautomatiske maskinen gir et vell av gode alternativer, så du kan tilpasse drikken etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre lengde, styrke og temperatur for hver drikk. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange ulike drikker.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

68

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

20/02/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Einfache Bedienung

Macht hervorragenden cappuccino esspresso usw. bei leichter Bedienung. Zum Vorteil ist auch die abnehmbare Bedieneinheit zum reinigen. Das ist meine 2 te Philips innerhalb 2 Jahren. Bin sehr zufrieden!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

28/07/2018

Deutschland

Deutschland

Super Vollautomat

Wir sind vollkommen zufrieden mit unserem Vollautomat. Besonders toll ist, dass er richtigen Espresso machen kann.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

12/05/2018

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Super tolle Maschine bin super zufrieden und perfekter Milch Schaum

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.