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Utgått
Deilig espresso og smaken av filterkaffe
Vil du ha morgenkaffe, eller trenger du en sterk espresso? Den unike kaffebryteren lar deg bytte fra espresso til smaken av filterkaffe kun ved å snu på hendelen – begge lages av ferske kaffebønner.
Åtte drikker
Integrert melkekaraffel
Sølv
AquaClean
Hvis du skifter filteret etter at maskinen gir beskjed om det, trenger du ikke å avkalke maskinen på opptil 5000 kopper*, samtidig som du får krystallklart vann.
Gled deg over mange ulike drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.
Denne helautomatiske maskinen gir et vell av gode alternativer, så du kan tilpasse drikken etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre lengde, styrke og temperatur for hver drikk. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange ulike drikker.
4.4
av 5
68
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
manneh
20/02/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Einfache Bedienung
Macht hervorragenden cappuccino esspresso usw. bei leichter Bedienung. Zum Vorteil ist auch die abnehmbare Bedieneinheit zum reinigen. Das ist meine 2 te Philips innerhalb 2 Jahren. Bin sehr zufrieden!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Kathelga
28/07/2018
Deutschland
Super Vollautomat
Wir sind vollkommen zufrieden mit unserem Vollautomat. Besonders toll ist, dass er richtigen Espresso machen kann.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Stoffel99x
12/05/2018
Deutschland
Perfekt
Super tolle Maschine bin super zufrieden und perfekter Milch Schaum
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 Series EP4050/10 Kaffeevollautomat
Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.