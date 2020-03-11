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Utgått

dokkinghøyttaler

DS8550/10

3.9

| (51) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

Lyd som passer i hjemmet

Få mer ut av musikk-, spill- og videoopplevelsen nå. Denne dokkinghøyttaleren er smart og elegant og leverer utmerket lyd fra iPod, iPhone eller iPad, samtidig som den er praktisk med et innebygd, oppladbart batteri og Bluetooth-streaming.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd

Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd

Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet

SoundCurve for enestående og krystallklar lyd

SoundCurve for enestående og krystallklar lyd

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

51

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

11/03/2020

Danmark

Danmark

Fremragende lyd

Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8550 dockinghøjttaler

Bruksdato 2018-03-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8550 dockinghøjttaler

Bruksdato 2018-03-11

03/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding product!

Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.

Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker

Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker

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