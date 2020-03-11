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Utgått
Lyd som passer i hjemmet
Få mer ut av musikk-, spill- og videoopplevelsen nå. Denne dokkinghøyttaleren er smart og elegant og leverer utmerket lyd fra iPod, iPhone eller iPad, samtidig som den er praktisk med et innebygd, oppladbart batteri og Bluetooth-streaming.
Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.
Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.
3.9
av 5
51
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Aabforever
11/03/2020
Danmark
Fremragende lyd
Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8550 dockinghøjttaler
Bruksdato 2018-03-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8550 dockinghøjttaler
Bruksdato 2018-03-11
Bugsy
03/11/2012
United Kingdom
Outstanding product!
Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.
Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker
Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker
franktheyank
12/01/2012
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8550 docking speaker