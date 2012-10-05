Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Designet for å reise med deg over hele verden
Denne Philips DS7550/12-spilleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekter når det kommer til lydytelse. Den er designet for reising og gir deg et oppladbart batteri med lang batterilevetid, et robust utseende i aluminium og en bæreveske.
for iPod/iPhone
Oppladbart batteri
wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.
4.3
av 5
34
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
desertbunny01
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker
Felto
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker
12/01/2012
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker