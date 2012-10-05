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Utgått

dokkinghøyttaler

DS7550/12

4.3

| (34) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet

Designet for å reise med deg over hele verden

Denne Philips DS7550/12-spilleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekter når det kommer til lydytelse. Den er designet for reising og gir deg et oppladbart batteri med lang batterilevetid, et robust utseende i aluminium og en bæreveske.

Se alle fordeler

med denne dokkinghøyttaleren

Designet for å reise med deg over hele verden

  • for iPod/iPhone

  • Oppladbart batteri

wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning

wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet

Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

34

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7550 docking speaker

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.