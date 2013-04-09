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Utgått

dokkinghøyttaler

DS3100/12

3.8

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Lyd som passer i hjemmet

Denne Philips DS3100/12-dokkinghøyttaleren gir krystallklar lyd som fyller rommet, enten du har den på skrivebordet eller andre steder. Synkroniser iPhone/iPod med PCen. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • for iPod/iPhone

  • Batteri-/strømdrevet

10 W RMS total utgangseffekt

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3100 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3100 altavoz base

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3100 altavoz base

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