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Utgått
Lyd som passer i hjemmet
Denne Philips DS3100/12-dokkinghøyttaleren gir krystallklar lyd som fyller rommet, enten du har den på skrivebordet eller andre steder. Synkroniser iPhone/iPod med PCen. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.
for iPod/iPhone
Batteri-/strømdrevet
3.8
av 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3100 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3100 docking speaker
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3100 Sistema docking con altoparlanti
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3100 altavoz base
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3100 altavoz base