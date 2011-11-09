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Utgått
DS1200/12
Lyd som passer i hjemmet
Den stilige dokkinghøyttaleren Philips Fidelio DS1200/12 fyller morgenen med herlig og fyldig musikk. Den er perfekt å ha ved siden av sengen ettersom den viser deg tiden, vekker deg, fungerer som et nattlys og lader opptil to iPod, iPhone eller iPad samtidig.
for iPod/iPhone/iPad
Klokkevisning
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.
3.4
av 5
58
Anmeldelser
esse
09/11/2011
Danmark
iPhone + app + Fidelio = win-win
Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1200 dockinghøjttaler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1200 dockinghøjttaler
29/12/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1200 dockningshögtalare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1200 dockningshögtalare
jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1200 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1200 docking speaker