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Utgått

dokkinghøyttaler

DS1200/12

3.4

| (58) Anmeldelser

Lyd som passer i hjemmet

Den stilige dokkinghøyttaleren Philips Fidelio DS1200/12 fyller morgenen med herlig og fyldig musikk. Den er perfekt å ha ved siden av sengen ettersom den viser deg tiden, vekker deg, fungerer som et nattlys og lader opptil to iPod, iPhone eller iPad samtidig.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • for iPod/iPhone/iPad

  • Klokkevisning

Fyldig lyd i alle retninger som fyller soverommet

Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.4

av 5

58

Anmeldelser

09/11/2011

Danmark

Danmark

iPhone + app + Fidelio = win-win

Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1200 dockinghøjttaler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1200 dockinghøjttaler

29/12/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1200 dockningshögtalare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1200 dockningshögtalare

05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1200 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1200 docking speaker

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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