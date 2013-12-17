...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !