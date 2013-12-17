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Utgått

dokkinghøyttaler

DS1150/12

2.9
| (60) Anmeldelser
Lyd som passer i hjemmet
Den kompakte Philips DS1150/12-dokkinghøyttaleren leverer fyldig lyd og kan automatisk synkroniseres med klokkeinnstillingene for iPhone/iPod. Gled deg over et justerbart nattlys og muligheten til å lade en ekstra mobil enhet.
Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • med 30-pinners kontakt

  • for iPod/iPhone

  • USB-port for lading

  • 6 W

Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen

Denne dokkingstasjonen vil automatisk synkronisere klokken med iPod/iPhone som er koblet til dokkingstasjonen.

Lad din andre bærbare enhet via USB

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.9

av 5

60

Anmeldelser

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

26/03/2013

Deutschland

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klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

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26/03/2013

Deutschland

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klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

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