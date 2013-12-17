Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DS1150/12
med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone
USB-port for lading
6 W
Denne dokkingstasjonen vil automatisk synkronisere klokken med iPod/iPhone som er koblet til dokkingstasjonen.
2.9
av 5
60
Anmeldelser
Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation
bombalurina59
26/03/2013
Deutschland
klein,Stylisch genialer Sound !
...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation
Maike
26/03/2013
Deutschland
klein,Stylisch genialer Sound !
...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation