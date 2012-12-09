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Utgått

dokkinghøyttaler

DS1100/12

3.4

| (63) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Den kompakte Philips DS1100/12-dokkinghøyttaleren leverer fyldig lyd og kan automatisk synkroniseres med klokkeinnstillingene for iPhone/iPod. Gled deg over et justerbart nattlys og muligheten til å lade en ekstra mobil enhet.

Se alle fordeler

Fyll soverommet ditt med musikk og stil

Lidenskap for lyd

Fyldig lyd i alle retninger som fyller soverommet

Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

360-graders design for et flott utseende fra alle vinkler

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

63

Anmeldelser

09/12/2012

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach spitze.

Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1100 Dockingstation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1100 Dockingstation

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker

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