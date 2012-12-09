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Utgått
DS1100/12
Lidenskap for lyd
Den kompakte Philips DS1100/12-dokkinghøyttaleren leverer fyldig lyd og kan automatisk synkroniseres med klokkeinnstillingene for iPhone/iPod. Gled deg over et justerbart nattlys og muligheten til å lade en ekstra mobil enhet.
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.
3.4
av 5
63
Anmeldelser
Apfel20
09/12/2012
Deutschland
Das Produkt ist einfach spitze.
Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1100 Dockingstation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1100 Dockingstation
Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker
onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1100 docking-luidspreker