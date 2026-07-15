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DLP7721C/00
20,000 mAh
3 USB-ladeporter
QC 3.0 og PD 3.0
PPS
3 USB-porter lader tre enheter samtidig
Utstyrt med USB-C (strømforsyning) PD 20 W hurtigladingsport.
Rask ladeteknologi (Quick Charge – QC) gir raskere lading ved å øke spenning og strøm. Den bruker hurtigladingsprotokollen for å optimalisere ladehastigheten for kompatible enheter, noe som reduserer ladetiden
3.2
av 5
5
Anmeldelser
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Bekreftet kjøper
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Denne omtalen gjelder DLP7721C Batterie externe USB
Denne omtalen gjelder DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Bekreftet kjøper
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Fordeler
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Ulemper
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank