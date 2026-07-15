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USB-strømbank

DLP7721C/00

3.2
| (5) Anmeldelser
Kraftig strømbank
Stor kapasitet på 20 000 mAh med trygt Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. Hurtiglading av enheten med USB-C PD 3.0 maks. 20 W eller USB-A-inngang med QC 3.0 maks. 18 W utgangseffekt.
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med en bærbar strømforsyning

Kraftig strømbank

  • 20,000 mAh

  • 3 USB-ladeporter

  • QC 3.0 og PD 3.0

  • PPS

3 USB-porter lader tre enheter samtidig

3 USB-porter lader tre enheter samtidig

USB-C PD 20 W ladeport

Utstyrt med USB-C (strømforsyning) PD 20 W hurtigladingsport.

USB-A med QC-hurtiglading

Rask ladeteknologi (Quick Charge – QC) gir raskere lading ved å øke spenning og strøm. Den bruker hurtigladingsprotokollen for å optimalisere ladehastigheten for kompatible enheter, noe som reduserer ladetiden

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.2

av 5

5

Anmeldelser

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Bekreftet kjøper

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Denne omtalen gjelder DLP7721C Batterie externe USB

Denne omtalen gjelder DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Bekreftet kjøper

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Fordeler

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Ulemper

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DLP7721C USB-Powerbank

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  • Tidlig tilgang til salg.
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