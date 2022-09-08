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Utgått
DLC3106V/00
USB-A-til-Lightning-kabel
Koble din iPhone til en Macbook for å synkronisere musikk, apper, bilder, oppdateringer med mer. Lad opp enheten når den er tilkoblet. Den fungerer også med USB-veggladeren eller den automatiske laderen du allerede har. Dette er en veldig praktisk ekstra kabel!
Synkroniser og lad
2 m
En god ekstra Apple Lightning-kabel
Fungerer med alle nåværende USB-baserte strømkilder – vegg, bil eller datamaskin – for praktisk lading når du trenger det.
Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet
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