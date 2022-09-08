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Utgått

USB-C til USB-A hunn

DLC1501A/00

Type-C-til-USB-adapter

Gjør det mulig med USB-tilkobling til Type C-kontakt. Forvandle enhver USB-C-port til en USB-A-port og koble til en rekke USB-A-enheter, inkludert eksterne harddisker, telefoner, mus, skrivere med mer.

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Type-C-til-USB-adapter

  • USB 3.0

Støtter USB 3.0-dataoverføring

Støtter høy overføringshastighet med 5 Gbps for USB 3.0

Slank og lys design

Slank og ergonomisk design gjør at den passer inn hvor som helst uten problemer.

Fleksibel utforming som er enkel å ta av og på

Den fleksible utformingen gjør den enkel å ta av og på.

Tekniske spesifikasjoner

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