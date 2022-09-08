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Utgått
DLC1501A/00
Type-C-til-USB-adapter
Gjør det mulig med USB-tilkobling til Type C-kontakt. Forvandle enhver USB-C-port til en USB-A-port og koble til en rekke USB-A-enheter, inkludert eksterne harddisker, telefoner, mus, skrivere med mer.
USB 3.0
Støtter høy overføringshastighet med 5 Gbps for USB 3.0
Slank og ergonomisk design gjør at den passer inn hvor som helst uten problemer.
Den fleksible utformingen gjør den enkel å ta av og på.
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