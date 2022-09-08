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CX2120/01
Oppvarming på bare to sekunder
Stillegående – 24 dB(A)
Opplev kraftig, umiddelbar varme på bare to sekunder med justerbar effekt på opptil 1500 W. Ideelt for rom med en størrelse på opptil 15m².
Få komfortabel varme med støynivåer så lave som 24 dB(A) – lavere enn hvisking – takket være den stillegående DC-motoren (2). Ideelt for en god natts søvn, et fokusert kontormiljø eller en fredelig atmosfære i stua.
2000 series varmeapparatet er bygget med fem avanserte sikkerhetsfunksjoner: (1) fallbeskyttelse, (2) 65° overopphetingsbeskyttelse, (3) VDE-sertifisert sikkerhetsplugg, (4) flammehemmende materialer og (5) automatisk avslåing etter 16 timers inaktivitet. Gir varme som du kan stole på.
Anmeldelser
(1) Dette apparatet med temperaturkontroll kan spare opptil 25 % kWt sammenlignet med det samme apparatet med manuell styring. Besparelsene varierer basert på vær, geografisk plassering, romoppsett og bruksmønstre.
(2) Lydnivå ved hastighet 1, basert på IEC 60704-2-2