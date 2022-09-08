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  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på

Kompakt keramisk varmeapparat2000-serien

CX2120/01

Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
Få utrolige rask oppvarming og stillegående ytelse i en kompakt design. Med oppvarming på to sekunder og justerbar effekt på opptil 1500 W, avanserte sikkerhetsfunksjoner og enkel bærbarhet.
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Sparer opptil 25% energi sammenlignet med vanlige varmevifter (1)

Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på

  • Oppvarming på bare to sekunder

  • Stillegående – 24 dB(A)

Komfort med oppvarming på 2 sekunder

Komfort med oppvarming på 2 sekunder

Opplev kraftig, umiddelbar varme på bare to sekunder med justerbar effekt på opptil 1500 W. Ideelt for rom med en størrelse på opptil 15m².

Støynivå lavere enn hvisking

Støynivå lavere enn hvisking

Få komfortabel varme med støynivåer så lave som 24 dB(A) – lavere enn hvisking – takket være den stillegående DC-motoren (2). Ideelt for en god natts søvn, et fokusert kontormiljø eller en fredelig atmosfære i stua.

5 sikkerhetsfunksjoner for sinnsro

5 sikkerhetsfunksjoner for sinnsro

2000 series varmeapparatet er bygget med fem avanserte sikkerhetsfunksjoner: (1) fallbeskyttelse, (2) 65° overopphetingsbeskyttelse, (3) VDE-sertifisert sikkerhetsplugg, (4) flammehemmende materialer og (5) automatisk avslåing etter 16 timers inaktivitet. Gir varme som du kan stole på.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Dette apparatet med temperaturkontroll kan spare opptil 25 % kWt sammenlignet med det samme apparatet med manuell styring. Besparelsene varierer basert på vær, geografisk plassering, romoppsett og bruksmønstre.

  2. (2) Lydnivå ved hastighet 1, basert på IEC 60704-2-2