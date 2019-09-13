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Utgått
BT55B/00
Kraftig lyd i hånden
Lev livet med trådløs musikkstreaming fra en kompakt høyttaler som er enkel å ha i hånden. Kommer i trendy farger som passer enhver stil, og med et innebygd, oppladbart batteri kan du høre på musikk uansett når og hvor du vil.
Bluetooth®
Oppladbart batteri
2 W
Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan du høre på din personlige musikk uten å bekymre deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta med deg overalt.
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.
3.0
av 5
1
Omtale
Rubs34
13/09/2019
France
Déçu
Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.
Denne omtalen gjelder BT55W Enceinte portable sans fil
Denne omtalen gjelder BT55W Enceinte portable sans fil