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  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte
  • Tredagersskjegg på en enkel måte

Beardtrimmer series 3000Skjeggtrimmer

BT3236/14

4.4
| (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Tredagersskjegg på en enkel måte
Denne trimmeren med Lift & Trim-system løfter og får med seg mer hår som ligger flatt, noe som gir en jevn og effektiv trimming. På denne måten kan du enkelt velge om du vil ha tredagersskjegg, kort skjegg eller langt skjegg.
Se alle fordeler

Lift & Trim-system for 30 % færre bevegelser

Tredagersskjegg på en enkel måte

  • 0,5 mm presisjonsinnstillinger

  • Kniver i metall

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Lift & Trim-system

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Perfekt for skjeggstubber, Philips skjeggtrimmer har nye Lift & Trim-systemet: Kammen løfter og fører håret opp til knivene for å gi en jevn klipp.

Knivene skjerpes to ganger for å gi raskere trimming

Knivene skjerpes to ganger for å gi raskere trimming

Denne trimmeren leveres med kniver i metall som skjerpes to ganger, slik at mer hår klippes for å gi en raskere trimming.

Hudvennlige blader for glatt hud

Hudvennlige blader for glatt hud

Bladene er utformet for å forhindre riper og irritasjon og har avrundede tupper for jevnere hudkontakt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

606

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

22/08/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fordeler

Super maskine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

25/01/2026

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fordeler

Inget att erinra

Ulemper

Inget att klaga på

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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  • Eksperttips og inspirasjon.