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  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet
  • Rydd plass på skrivebordet

Klientmonteringsbrakett

BS6B2234B/00

Rydd plass på skrivebordet

Rydd plass på skrivebordet og sikre PC-klienter til SmartErgoBase-klientstativet for Philips-skjermer. Med denne enkle og allsidige løsningen kan du lage et komplett oppsett som gir maksimal produktivitet

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Rydd plass på skrivebordet

  • for SmartErgoBase fra Philips

Enkel å installere og bruke

Klientmonteringsbraketten passer til Philips' prisbelønte kommersielle SmartErgoBase-skjerm. Du kan enkelt montere på PC-er og slanke klientenheter.

Fullstendig ergonomisk justering

Den smarte utformingen til klientmonteringsbraketten gir fullstendig ergonomisk justering (høyde, dreining, helning) på SmartErgoBase fra Philips

Universell 100 mm VESA-monteringsmønster

VESA-monteringshull (bransjestandard) sikrer monteringskompatibilitet med de fleste PC-er og slanke klientenheter med liten formfaktor.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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